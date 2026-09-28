Se filtró el pedido de diva que hizo Mirtha Legrand mientras permanece internada Fiel a su estilo, la figura de la televisión argentina tuvo una ocurrencia inesperada en medio de su hospitalización. Agregar C5N en









La diva sorprendió al personal médico con un llamativo pedido. Web

Mirtha Legrand atraviesa una favorable recuperación en el Sanatorio Mater Dei tras haber sido hospitalizada por un cuadro respiratorio días atrás. A pesar del estricto protocolo de reposo exigido por los médicos, la mítica conductora demostró que no pierde el estilo ni las costumbres que la caracterizan desde siempre. Fiel a su elegancia histórica, la diva sorprendió al personal médico al solicitar que una peluquera y una maquilladora ingresaran a su habitación.

La insólita petición de la figura televisiva fue rechazada de inmediato por los profesionales de la salud para priorizar su descanso integral. Según los últimos partes oficiales difundidos por el centro asistencial, la diva viene respondiendo bien a los tratamientos kinesiológicos y se mantiene muy lúcida a sus 99 años. Sin embargo, su inagotable energía representa un verdadero desafío diario para el equipo sanitario que la atiende en el lugar.

El periodista Mario Massaccesi reveló detalles sobre la intimidad de la internación y contó la estrategia que debieron implementar en la clínica para controlar su hiperactividad. Los especialistas tomaron la drástica decisión de incautarle el teléfono móvil durante las noches para impedir que continúe enviando mensajes por WhatsApp o consumiendo noticias de la farándula. La medida busca garantizar que la diva concilie el sueño y respete las horas de sueño.

El sanatorio privado tiene previsto emitir un nuevo parte médico en el inicio de la semana para detallar la evolución de su estado general. Mientras la pantalla chica espera por su esperado regreso a las mañanas del fin de semana, la diva demuestra que ni una internación logra apagar su espíritu coqueto y su obsesión por el trabajo.

El nuevo parte médico de Mirtha Legrand Mirtha Legrand sigue mostrando signos positivos en su cuadro de salud a 10 días de haber ingresado nuevamente al Sanatorio Mater Dei por una neumopatía. La conductora de 99 años completó la etapa de medicación intensiva y se mantiene bajo la estricta mirada de los especialistas. El informe institucional firmado por el director médico Dr. Enrique Echagüe llevó tranquilidad a sus admiradores: “La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente, habiendo finalizado el tratamiento antibiótico”.

La icónica figura de la televisión argentina continúa contenida por su entorno más cercano mientras transita las etapas finales de su proceso de rehabilitación pulmonar. En el mismo comunicado difundido por la clínica porteña, la propia diva mandó un afectuoso mensaje a la opinión pública por la contención recibida durante su estadía hospitalaria: “Se encuentra acompañada de su familia, y agradece el cariño y respeto dispensado”. De no surgir inconvenientes, el establecimiento emitirá un nuevo informe el miércoles. La nómina de profesionales prefirió mantener a la paciente en observación para garantizar un restablecimiento absoluto tras la recaída sufrida a mediados de septiembre. La prudencia obedece a que la presentadora debió reingresar al sanatorio apenas cinco días después de haber recibido un alta previa. Con el esquema antibiótico concluido y la rutina de kinesiología en marcha, los profesionales definirán en breve el momento adecuado para su regreso a casa.