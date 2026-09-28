La AFA confirmó los horarios de los amistosos de la Selección argentina: a qué hora será el partido despedida de Messi

La AFA confirmó los horarios de los partidos frente a Bolivia, en Córdoba, Burkina Faso y Benín, en el Monumental, en lo que será la despedida definitiva de Lionel Messi de la Selección argentina.
La Selección argentina jugará frente a Bolivia en Córdoba y Burkina Faso en el Monumental, con el aforo reducido, mientras que ante Benín será a estadio lleno, en lo que será el último partido del capitán con la Albiceleste.
La AFA confirmó los horarios de los partidos frente a Bolivia, en Córdoba, Burkina Faso y Benín, en el Monumental, en lo que será la despedida definitiva de Lionel Messi de la Selección argentina.
El primer encuentro será este miércoles 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, ante el combinado boliviano, y con el aforo reducido, se disputará a las 21. En el mismo horario se disputará el segundo enfrentamiento que será en el Estadio Monumental.
Mientras que el último, y que marcará la despedida del capitán en la Albiceleste será el martes 6 de octubre, también en el Estadio Monumental, pero comenzará a las 20 y será a estadio lleno ya que en menos de dos horas se agotaron las entradas que se pusieron a la venta a través de la plataforma online.
La Selección argentina se entrenará este lunes en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, donde continuará su preparación para el amistoso ante Bolivia. La práctica comenzará a las 16 y tendrá 30 minutos abiertos para la prensa.
Lunes 28 de septiembre
Martes 29 de septiembre