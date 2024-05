Se trata de Emanuel Di Gioia, que se peleó con Jorge Rial y con Francisco Delgado. Su personalidad era muy fuerte y, ante cada cosa que no le gustaba, reaccionaba: “Mi pelea con Jorge Rial, fue porque yo era la única cara visible que pudo hablar de un momento de injusticia, en este caso el regreso de Cristian U, que por contrato no se puede”.

“La gente confunde con el repechaje, que si existe en todas las ediciones de Gran Hermano, el problema es que si un participante abandona no puede entrar de ninguna manera", expresó en Intrusos.

Emanuel Di Gioia ex Gran Hermano

Y reveló: “Yo me escapé de la casa y eso no lo mostraron... Cuando daban las pilchas de los viernes para las fiestas temáticas, todos iban a elegir qué agarrar. Me dieron para vestirme de Aladín y me quería matar. Me dejaron una puerta abierta mientras todos se estaban cambiando...".

De todas maneras, fue por unos instantes: “Miré y no había nadie, y me mandé para el otro estudio, que me llevaba a donde Jorge hacía el vivo".

Furia de Gran Hermano reveló información privilegiada del exterior: ¿expuso a la producción?

La participante Juliana "Furia" Scaglione confirmó estar al tanto de las críticas que recibe en redes sociales y la producción de Gran Hermano 2023 quedó muy mal parada de cara a la definición del reality show.

Mientras por lo menos 5 de los 10 participantes se encontraban juntos en el sillón, Furia aprovechó para realizar un descargo y contó de más. "La palabra reality marca todo. Yo hablo desde mi lado, que soy como supuestamente la más picadora, quilombera y no sé qué, porque andan hablando pelotudeces...", señaló Scaglione.

Juliana Scaglione Furia Gran Hermano 2023 Captura Telefe

Con estas palabras, evidenció estar al tanto de las críticas que está recibiendo por sus destratos a Mauro en los últimos días. Siguiendo con su relato, Furia explicó: "Es un reality, es un show y además somos personas, pero somos jugadores primero que nada. Ahora, nada se hace adrede, todo tiene un límite, jamás vamos a llegar a algo en lo que pueda llegar a explotar más allá de los límites que marca Gran Hermano porque también tenemos sanciones".

Para finalizar, Juliana confesó un privilegio más que tuvo y tiene en Gran Hermano 2023: "Siempre llegué a mis límites, y antes de llegar a un límite más, ya me avisan: te vas o vas para adentro del confesionario. Todo esto lo hacemos nosotros, la realidad es que somos el producto de este programa". Con esto último, buscó justificar sus recientes actitudes contra Mauro, pero poco parece importarle al público según las últimas encuestas.