Blanqueo 2026: quién es la nueva pareja de Gianinna Maradona Una imagen alcanzó para despejar rumores y confirmar el vínculo. El anuncio generó repercusión inmediata en redes y medios.







Con este gesto, Gianinna deja atrás su relación con Daniel Osvaldo. Redes sociales

Gianinna Maradona confirmó su nueva relación a través de una publicación en redes sociales

La presentación oficial se dio durante los festejos de Año Nuevo

La identidad del hombre despertó interés por el bajo perfil que mantiene

Se trata de un empresario con pasado vinculado al deporte Gianinna Maradona decidió iniciar el 2026 haciendo pública una nueva etapa personal y sentimental. Luego de un largo período sin exponer vínculos amorosos, eligió las redes sociales para mostrar a la persona que hoy la acompaña y confirmar lo que hasta entonces eran solo rumores.

Durante el último año, su vida estuvo marcada por cambios, exposiciones mediáticas y situaciones familiares sensibles. En ese marco, la hija de Diego Maradona se inclinó por resguardar su intimidad, aunque sin dejar de compartir momentos puntuales con sus seguidores, especialmente los que reflejan bienestar personal.

Como parte de las publicaciones de año nuevo, se pudo ver una imagen en donde se la vio abrazada a un hombre, en una postal que rápidamente llamó la atención y generó repercusión en el mundo del espectáculo.

K4YQ5R75JZFAJE2WDTX6LAITUI Nueva pareja: con quien se mostró Gianinna Maradona El hombre con el que Gianinna Maradona oficializó su relación es Guido Sergi, un empresario de 40 años. La confirmación llegó cuando ella lo etiquetó en la publicación, acompañando la imagen con una frase cargada de afecto: “Cambiaste mi año y así, mi vida. Hola mi amor”, junto a una canción de Pity Fernández que reforzó el tono emotivo del anuncio. Él respondió reposteando la foto con un breve mensaje: “La luna”.

Si bien el blanqueo fue reciente, el vínculo no es nuevo. Días antes, Carolina Molinari había adelantado la información en el programa Puro Show, donde explicó que ambos ya habían tenido un acercamiento tiempo atrás y que ahora decidieron formalizar la relación. Según contó, se trata de una historia que fue creciendo lejos de la exposición mediática.

CNROMN5N2VEC5HTMCXMCQRFFHQ Guido Sergi es dueño de una imprenta familiar, está separado desde hace varios años y es padre de dos hijas. En su juventud tuvo un paso por el fútbol en inferiores, aunque luego orientó su camino profesional hacia el ámbito empresarial. Incluso antes de la confirmación pública, ya había acompañado a Gianinna a un homenaje a Diego Maradona organizado por Olga, siempre manteniendo un perfil discreto. Con este gesto, Gianinna deja atrás su relación con Daniel Osvaldo y abre una nueva etapa sentimental.