Bizarrap anunció su primera session en 2026: con quién será y cuándo la lanzará El productor argentino más escuchado del mundo vuelve con nueva música este miércoles junto a una de las figuras más convocantes del género urbano en español. Agregar C5N en









La publicación en Instagram acumuló más de medio millón de likes en menos de dos hora. Redes sociales

Bizarrap llamó la atención en las redes sociales este martes con una sola foto y apenas unas líneas de texto. En ese posteo confirmó el lanzamiento de la BZRP Music Session #42/66 junto al cantante puertorriqueño Myke Towers para este miércoles 24 de junio. La publicación en Instagram acumuló más de medio millón de likes en menos de dos horas y desató una catarata de reacciones de figuras del deporte, la música y la industria del streaming.

"@myketowers || BZRP Music Session #42/66. MAÑANA AR PR", escribió el productor junto a una imagen de los dos en lo que parece un estudio de grabación, con las banderas de Argentina y Puerto Rico como único contexto. Sin adelantos de audio, sin campaña previa y con un solo día de anticipación, la publicación confirmó la expectativa que genera en sus fans al llegar rápidamente a ser uno de los contenidos más comentados del día.

Las reacciones llegaron de inmediato desde distintos frentes. Franco Colapinto fue uno de los primeros en comentar: "Tomá pa' vo' en pleno mundial, agárrense". Sebastián Yatra respondió con un "FAKKK, TOY READY", Spotify Argentina se sumó con un contundente "LLEGÓ EL MOMENTO" y el propio Myke Towers reaccionó con un emoji de carita con la cabeza explotada.

La colaboración con Towers era una de las más esperadas por los seguidores del género urbano. El número 42 del catálogo de Bizarrap permanecía sin dueño confirmado desde hacía tiempo, y el nombre del puertorriqueño había circulado durante años en las quinielas de posibles invitados. El propio Towers había contado en alguna oportunidad que el número que hubiera querido protagonizar era el 23, pero Bizarrap ya lo tenía reservado para Paulo Londra, un detalle que se convirtió en referencia recurrente entre los fanáticos.

Redes sociales Cuándo lanzará Bizarrap su primera session en 2026 La BZRP Music Session #42/66 se publicará este miércoles 24 de junio, confirmando así el regreso del productor con nueva música después de varios meses de silencio. La última session que había lanzado databa de diciembre de 2025, cuando colaboró con J Balvin, y la espera había generado una expectativa creciente entre sus seguidores.

En más de una ocasión, los fanáticos le habían preguntado por nueva música en sus redes. En una de esas respuestas, el productor había dado una pista sin aclarar demasiado: "No depende de mí esta vez". Redes sociales La etiqueta #42/66 en el título de la sesión generó especulaciones entre los seguidores sobre su posible significado, aunque ninguna de las partes lo explicó en el anuncio. Este año viene siendo muy positivo para Bizarrap, quien participó en el halftime de la NFL en el Estadio Santiago Bernabéu, se presentó en el Main Stage del Ultra Miami con Daddy Yankee y Skrillex como invitados sorpresa, colaboró en el nuevo disco de Gorillaz y debutó como actor de doblaje en Toy Story 5 de Disney y Pixar.