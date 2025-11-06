Bizarrap anticipó la Music Session #42: cuál es el código para escucharla El productor musical sorprendió al lanzar un teaser sobre una de las canciones más pedidas por sus fans y terminó por confirmar quién será el protagonista.







Bizarrap anticipó la Music Session #42 y generó expectativa. Redes sociales

El productor musical Bizarrap anticipó la Music Session #42 en medio del lanzamiento de su colaboración con Daddy Yankee, por lo que decidió compartir un llamativo adelanto en redes sociales que requiere un código especial para escucharla y la expectativa se disparó.

Todo comenzó con @averigua.bien en Instagram, el usuario "secreto" de Bizarrap que se encargó de anticipar varios secretos con respecto al futuro de las Music Sessions. Una vez que se hizo pública la colaboración con Daddy Yankee, esta cuenta compartió el video en sus historias y agregó un link que redirigió al sitio web oficial del productor (bizarrap.com).

Al ingresar a este link, aparece una hoja titulada BZRP MUSIC SESSION y pide un código de acceso, el cual es 787 y había sido anticipado por el usuario @averigua.bien en sus historias días atrás. Y como si eso no fuera suficiente, directamente lo dice el propio cantante puertorriqueño de 49 años al principio de su canción: "Nueva temporada ya empezó, dale play; Sonido del bajo, Bizarrap, suena el bass; Código 787, alias El Calentón".

Bizarrap código 787 El código 787 permite ingresar al sitio web de Bizarrap. Captura bizarrap.com Una vez dentro del sitio web, se pueden observar todas las Music Sessions que se lanzaron hasta la fecha y se confirman varias cosas: la de Daddy Yankee es la #0 y la #66 dará cierre a esta histórico segmento de Bizarrap. Y lo más llamativo de todo es que, al seleccionar la #42, se pueden escuchar unos pocos segundos de lo que será la música del tema.

Embed PRIMER PREVIEW de la SESSION #42 de BIZARRAP



Está disponible en su página web, en esta están bloqueadas también la #62, #63, #64 y #65. pic.twitter.com/PF3oanVaAq — Juan La Mattina (@JuanLaMattina) November 6, 2025 Aquí es donde, justamente, toma más sentido el nombre del usuario @averigua.bien, ya que al investigar los detalles de la música en detalle, se puede encontrar una coincidencia muy grande con una publicación de hace varios años de Bizarrap. En aquel momento, se mostró mientras cantaba una canción y el público rápidamente reconoció la voz de Myke Towers, el elegido para la Music Session #42.