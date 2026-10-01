1 de octubre de 2026 Inicio
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Detuvieron en Brasilia a un hombre que intentó saltar las vallas de la Corte Suprema y arrojó una mochila

El individuo intentó saltar las rejas del máximo tribunal en la recta final hacia los comicios presidenciales. Las fuerzas de seguridad aislaron la zona e iniciaron el protocolo de explosivos para descartar un atentado contra los magistrados.

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La Policía bloqueó el acceso al perímetro de manera preventiva.

La Policía bloqueó el acceso al perímetro de manera preventiva.

La Policía de Brasil detuvo este jueves a un hombre de 28 años frente a la sede del Supremo Tribunal Federal (STF) en Brasilia. El individuo arrojó un bolso en una parada de colectivos e intentó vulnerar la seguridad del predio a tres días de las elecciones presidenciales.

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El máximo tribunal emitió un comunicado oficial para brindar detalles sobre el incidente. La nota gubernamental indicó que el atacante "intentó saltar las vallas de la corte" y luego "lanzó una mochila sobre una estación de bus", acción que detonó de inmediato el protocolo de seguridad en toda el área.

Tras el arresto del sujeto, decenas de patrullas acudieron al lugar y bloquearon el acceso al perímetro de manera preventiva. El mayor Raphael Broocke, vocero de la Policía Militar, explicó que las autoridades iniciaron un "procedimiento riguroso para verificar el objeto y ver si hay o no explosivo".

El escuadrón antibombas aseguró el perímetro judicial

El hecho delictivo ocurrió en la antesala de los comicios de este domingo, instancia en la cual el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva disputa su reelección contra el candidato Flávio Bolsonaro. Ante el riesgo inminente, el diario Correio Brasiliense confirmó la intervención de especialistas en explosivos en la escena.

El Supremo Tribunal Federal ocupó un rol central durante la reciente campaña política en el país. La institución judicial enfrentó diversas crisis a raíz de revelaciones mediáticas sobre vínculos directos entre algunos magistrados y un banquero preso por un megafraude financiero.

Los antecedentes violentos marcan la tensión en Brasil

Este incidente remite a un ataque con características similares perpetrado en noviembre de 2024. En aquella ocasión, un hombre de 59 años llamado Francisco Wanderley Luiz murió al detonar artefactos explosivos en el estacionamiento de la Cámara de Diputados tras fallar en su asalto al tribunal.

La misma zona geográfica resultó el epicentro de la invasión del 8 de enero de 2023. Aquel día, miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro destrozaron las sedes gubernamentales tras su derrota en las urnas, delitos por los cuales el exmandatario cumple hoy una pena de 27 años de cárcel.

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