El empresario Marcelo Porcel irá a juicio oral por delitos contra la integridad sexual de diez menores El juez Carlos Bruniard rechazó los pedidos del acusado y envió la causa a debate oral. Está imputado por abuso sexual gravemente ultrajante, corrupción de menores y producción de material de abuso infantil contra diez compañeros de sus hijos. Por Agregar C5N en









La Justicia rechazó las nulidades de Porcel y ratificó el juicio por abusos a 10 menores. Redes sociales

La causa penal contra el empresario Marcelo Porcel, hijo del fundador de la tarjeta Argencard, dio un paso decisivo hacia el juicio oral luego de que la justicia rechazara de manera definitiva los planteos de nulidad presentados por su defensa.

El juez de instrucción Carlos Bruniard, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, dio por cerrada la investigación y dispuso la elevación a juicio oral del expediente en el que el imputado está acusado de cometer graves delitos contra la integridad sexual de 10 menores.

La resolución judicial hizo lugar al pedido formulado por el fiscal Pablo Turano por el querellante Pablo Gianotti, el representante legal de las familias de las víctimas. Porcel llegará al estrado con tres figuras penales: abuso sexual gravemente ultrajante, corrupción de menores y producción de material de abuso sexual infantil.

Uno de los puntos centrales que aceleró el juicio fue la validación del testimonio de los chicos mediante la Cámara Gesell, pese a que la defensa intentó desestimarlos en varias oportunidades. Bruniard confirmó su validez probatoria. Además, el magistrado desestimó la solicitud del empresario para ser juzgado por un jurado popular, y el juicio estará a cargo de tres jueces profesionales.

Porcel esperará el inicio del juicio en libertad, pero la Justicia dispuso mecanismos de control estricto y monitoreo en tiempo real para que no haya ningún riesgo procesal en el caso.

La investigación sobre los 10 menores abusados El empresario Marcelo Porcel irá a juicio oral por 10 denuncias de abuso de menores que ocurrieron entre 2022 y 2023, con víctimas de su entorno cercano, y que tenían menos de 13 años al momento del delito. Se trata de chicos que era compañeros del colegio de los hijos del acusado, lo que agrava el delito ya que se aprovechó del vínculo de confianza con sus víctimas. Los ataques sexuales habrían ocurrido en distintos inmuebles relacionados con Porcel: un departamento en el barrio de Palermo, una propiedad perteneciente a su madre en Puerto Madero y una vivienda familiar en Londres, en el Reino Unido.