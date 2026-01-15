15 de enero de 2026 Inicio
El video viral de Argentinos Juniors en medio del apagón que tuvo a López Muñoz como figura

El talentoso volante del Bicho estaba realizando una producción audiovisual en la previa del arranque del Torneo Apertura, cuando el apagón que afectó al AMBA cortó la luz en pleno set. La increíble reacción del jugador.

López Muñoz junto a Enzo Pérez

López Muñoz junto a Enzo Pérez, uno de los flamantes refuerzos del Bicho.

El Bicho de La Paternal, que se prepara para encarar una temporada cargada de torneos, incluida la prestigiosa Copa Libertadores, se encontraba en plena producción con uno de sus mejores jugadores de cara al inicio del Torneo Apertura. Mientras el 10 de Argentinos realizaba jueguitos, la luz se cortó en pleno set, y el exfutbolista de Godoy Cruz ni se inmutó.

"Tranquilos, que está durmiendo... está dormida, está durmiendo la chiquita", afirmó el sobrino-nieto de Diego Armando Maradona, quien dominaba el balón con su pie izquierdo, a pesar de haber quedado en penumbras. En plena fotografía institucional, López Muñoz se tomó una pausa para "acomodar la pelota" en su empeine.

"Arroró mi niño", cerró el jugador del Bicho el video, que enseguida se viralizó en las redes sociales. "POV: Te cortan la luz en medio de una producción. ¿A vos también te pasó?", publicó el club de La Paternal en una producción original en medio del apagón de gran magnitud que afectó al AMBA.

Así fue el momento viral de López Muñoz tras el apagón en CABA

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AAAJoficial/status/2011878787886301454&partner=&hide_thread=false

