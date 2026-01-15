El video viral de Argentinos Juniors en medio del apagón que tuvo a López Muñoz como figura El talentoso volante del Bicho estaba realizando una producción audiovisual en la previa del arranque del Torneo Apertura, cuando el apagón que afectó al AMBA cortó la luz en pleno set. La increíble reacción del jugador. Por + Seguir en







López Muñoz junto a Enzo Pérez, uno de los flamantes refuerzos del Bicho. @AAAJoficial

El gran apagón que afectó este jueves por la tarde al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y dejó a casi un millón de hogares sin luz en el pico fue también el protagonista de un curioso video del club Argentinos Juniors, que realizaba una producción audiovisual con su jugador Hernán López Muñoz. El corte de luz desató la reacción del volante, que se viralizó enseguida.

El Bicho de La Paternal, que se prepara para encarar una temporada cargada de torneos, incluida la prestigiosa Copa Libertadores, se encontraba en plena producción con uno de sus mejores jugadores de cara al inicio del Torneo Apertura. Mientras el 10 de Argentinos realizaba jueguitos, la luz se cortó en pleno set, y el exfutbolista de Godoy Cruz ni se inmutó.

"Tranquilos, que está durmiendo... está dormida, está durmiendo la chiquita", afirmó el sobrino-nieto de Diego Armando Maradona, quien dominaba el balón con su pie izquierdo, a pesar de haber quedado en penumbras. En plena fotografía institucional, López Muñoz se tomó una pausa para "acomodar la pelota" en su empeine.

"Arroró mi niño", cerró el jugador del Bicho el video, que enseguida se viralizó en las redes sociales. "POV: Te cortan la luz en medio de una producción. ¿A vos también te pasó?", publicó el club de La Paternal en una producción original en medio del apagón de gran magnitud que afectó al AMBA.