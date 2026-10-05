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Maxi Ghione rompió el silencio luego de ser liberado en Lehmann: "La verdad la va a decir la justicia"

El actor realizó un descargo preliminar en redes sociales y aseguró que luego publicará otro video contando su versión de los hechos. Agradeció el apoyo de sus seguidores y cuestionó a sus detractores. "Hablan sin saber", apuntó.

Maxi Ghione fue liberado bajo condiciones judiciales en la causa que lo investiga por amenazas y privación de la libertad. 

Maxi Ghione fue liberado bajo condiciones judiciales en la causa que lo investiga por amenazas y privación de la libertad. 

Redes sociales

El actor Maxi Ghione rompió el silencio tras recuperar su libertad en Lehmann, Santa Fe y aseguró que la verdad sobre lo ocurrido, "la va a decir la justicia", tras realizar un descargo preliminar en redes sociales en el cual adelantó que realizará un vivo contando su versión de los hechos. También aprovechó para agradecer el apoyo de sus seguidores y cuestionó a sus detractores. "Hablan sin saber", apuntó.

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El artista, con trayectoria en televisión nacional e internacional, recuperó la libertad bajo restricciones y con prohibición de portar armas de fuego. Desde Lehmann, sin dar demasiados detalles, aclaró que hacía el descargo para resguardar a sus amigos. "Voy a aclarar lo que se pueda aclarar hasta ahora", comenzó diciendo.

En su relato mencionó al médico Daniel Tita y a Paola Magalí Rivas, con quienes encaró un proyecto laboral, la apertura de un bodegón. El emprendimiento funcionó durante un año y medio antes de cerrar sus puertas. “No fui usado” afirmó y sostuvo que “ellos le dieron una gran mano”.

Ghione evitó profundizar en la causa judicial, pero dejó en claro que su intención era despejar dudas sobre su entorno cercano y que la Justicia será la encargada de esclarecer lo ocurrido.

Por último, agradeció las muestras de cariño que recibió de sus seguidores y de personas cercanas después de que se conociera la denuncia y su posterior detención. “Ya van a tener buenas noticias. Gracias por estar ahí, a ese público que se quedó, que es el público mío, el público que me quiere. Y es el público al que yo quiero, que siempre estuvieron y siempre están”, expresó.

Detuvieron a Maxi Ghione por privación ilegal de la libertad, amenazas y tenencia de armas

El actor fue detenido en Santa Fe luego que un hombre denunciara que lo mantuvo secuestrado, apuntándolo con un arma, luego de un encuentro pactado. Según fuentes policiales y judiciales, Ghione habría contratado al denunciante para un encuentro sexual, tras lo que fue retenido durante varias horas dentro del inmueble. El acusado no solo se negó a pagarle por sus servicios, sino que le apuntó con su arma.

La denuncia, presentada vía telefónica al 911, derivó en un allanamiento del departamento del actor por parte de la Policía de Santa Fe, donde encontraron armas de fuego que, según distintas versiones, podrían ser alrededor de ocho. Maxi Ghione fue trasladado desde Lehman hasta Rafaela y quedó a disposición de la Justicia.

Luego de una breve audiencia imputativa en Rafaela, la Justicia le impuso cuatro medidas acordadas junto con el denunciante, Emiliano Tarragona y fue liberado.

La decisión fue tomada por el juez penal Javier Carlos Bottero durante una audiencia realizada en la Oficina de Gestión de Audiencias del Distrito Judicial N° 5 de Rafaela, la cual se extendió por solo diez minutos.

El fallo estableció que Ghione deberá fijar domicilio en la localidad de Lehmann, Santa Fe, y presentarse a firmar cada 15 días en la comisaría de su jurisdicción.

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