El sentido mensaje del padre de la hija de Hayden Panettiere: "Me aseguraré que la recuerde" El exboxeador Vladimir Klitschko se refirió a su vida junto a la estrella televisiva. Además, aseguró que a Kaya “siempre le hablaré de su madre con respeto y me aseguraré de que recuerde a la persona que fue”. Agregar C5N en









"Descansa en paz, Hayden. Que encuentres la paz eterna", la despidió Wladimir Klitschko a Hayden Panettiere.

La sorpresiva muerte de la actriz Hayden Panettiere sacudió a todo el mundo del espectáculo. La noticia fue confirmada por su padre, pero recién ahora el que habló por primera vez es su expareja y padre de su única hija, Kaya.

El exboxeador Wladimir Klitschko tomó la decisión de mantenerse al margen unos días y recién ahora utilizó sus redes sociales para expresar su dolor, despedir a la artista y enviarles sus condolencias a los padres de la actriz. "Nuestra familia está atravesando un momento de profunda conmoción y dolor", comenzó .

“El anuncio de la trágica muerte de Hayden me entristece profundamente. Dejó este mundo demasiado pronto. Hayden, aunque ya no era mi pareja, era una parte importante de mi vida y la madre de nuestra hija, Kaya”, sostuvo.

En esa línea, remarcó que pese a haber construido una “carrera increíble gracias a su inmenso talento”, también remarcó que “enfrentaba los aspectos más difíciles de una industria muy exigente”. Sin embargo, aseguró que “nada borrará los momentos que compartimos ni el lugar que ocupó en nuestras vidas”.

“A nuestra hija Kaya, siempre le hablaré de su madre con respeto y me aseguraré de que recuerde a la persona que fue”, escribió en referencia a la niña que hoy tiene 11 años y por el cual se quedó la custodia cedida por la propia actriz tras atravesar una depresión post parto, su situación se complicó cuando desarrolló una dependencia al alcohol y pasó por distintos centros de rehabilitación.

Noticia en desarrollo.- View this post on Instagram