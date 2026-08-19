Cómo sigue la salud del papá de Tini Stoessel, tras ser internado por un fuerte dolor en el pecho

En el entorno de Tini Stoessel sigue la preocupación por el estado de salud del padre de la cantante, que fue hospitalizado tras sufrir un fuerte dolor en el pecho.
La familia de Tini Stoessel atraviesa momentos de preocupación mientras Alejandro Stoessel permanece internado en San Isidro, sin parte médico oficial.
En el entorno de Tini Stoessel sigue la preocupación por el estado de salud del padre de la cantante, que fue hospitalizado tras sufrir un fuerte dolor en el pecho.
Alejandro Stoessel fue internado de urgencia en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro, tras sufrir un cuadro de olor agudo en el pecho cuando volvía de un viaje. La noticia ttrascendió por Pepe Ochoa en LAM.
Según el panelista, Stoessel sintió una molestia que se convirtió en un fuerte dolor mientras estaba descansando el fin de semana largo en Cariló, en la costa Atlántica de la Provincia e Buenos Aires.
El El padre de la influencer fue a una guardia médica por el malestar persistente y previo al viaje de regreso, donde los médicos le hicieron una batería de estudios y le pidieron que se quede en el centro de salud para su monitoreo.
Alejandro Stoessel quedó internado tras sufrir un fuerte dolor en el pecho, y en todo momento estuvo acompañado por su familia, por su hijo Fran Stoessel, y se supo que no está en terapia intensiva y que permanece consceinte. Hasta el momento no hay parte oficial del sanatorio de zona norte del GBA, por lo que la familia espera un diagnóstico definitivo sobre su dolencia.