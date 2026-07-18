18 de julio de 2026 Inicio
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La mascota del momento: este es el nuevo peluche que se volvió viral para niños y niñas

Cada vez más chicos eligen una propuesta que combina textura suave, diseño adorable y el misterio de descubrir qué personaje viene en cada paquete. El fenómeno crece en redes sociales y ya marca tendencia durante 2026.

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Los Squishy Dumplings son pequeños muñecos inspirados en los tradicionales *dumplings* asiáticos que se convirtieron en una de las opciones favoritas de chicos y adolescentes.

Los Squishy Dumplings son pequeños muñecos inspirados en los tradicionales *dumplings* asiáticos que se convirtieron en una de las opciones favoritas de chicos y adolescentes.

  • Ganó popularidad gracias a TikTok, Instagram y YouTube.
  • Su formato de apertura inesperada despierta curiosidad entre los más chicos.
  • Existen distintas versiones para reunir e intercambiar.
  • Su textura blanda y flexible es uno de sus principales atractivos.
  • Se perfila como una de las tendencias infantiles más fuertes del año.

La mascota del momento: los juguetes virales cambian cada pocos meses y, en 2026, una nueva tendencia comenzó a ganar fuerza en redes sociales. Después del furor de los Labubus y los capibaras coleccionables, las nuevas opciones aparecen como los juguetes sensoriales más buscados. este es el nuevo peluche que se volvió viral para niños y niñas

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Especialistas en comportamiento infantil señalan que los muñecos blandos pueden favorecer momentos de concentración y ayudar a canalizar la inquietud en el público infantil, aunque sus efectos dependen de cada caso y no reemplazan otras estrategias de juego o aprendizaje. Al mismo tiempo, advierten que el sistema de cajas sorpresa genera una fuerte expectativa por conseguir nuevos personajes, un componente que también influye en la popularidad de este tipo de coleccionables.

Su popularidad creció gracias a TikTok, Instagram y YouTube, donde millones de usuarios comparten videos de unboxing, colecciones y reacciones al descubrir qué personaje les tocó en los paquetes sellados.

Cuál es el peluche que es viral entre niños y niñas en 2026

Los Squishy Dumplings son pequeños muñecos inspirados en los tradicionales dumplings asiáticos. Se destacan por su textura blanda y elástica, diseñada para ser agradable al tacto, y por su estética tierna, con personajes de diferentes colores y expresiones.

Uno de los principales atractivos es que muchos se comercializan en cajas sorpresa, por lo que los compradores no saben cuál recibirán hasta abrir el paquete. Este formato alimenta el deseo de completar la colección y encontrar las versiones más difíciles de conseguir. El fenómeno combina varios factores que explican su éxito:

  • Experiencia sensorial: su textura suave y flexible resulta entretenida para manipular.
  • Factor sorpresa: cada caja cerrada genera expectativa hasta el momento de abrirla.
  • Espíritu coleccionable: existen modelos comunes y otros más difíciles de encontrar.
  • Impulso de las redes sociales: los videos de unboxing y colecciones acumulan millones de reproducciones.

Esta combinación convirtió a los Squishy Dumplings en uno de los coleccionables más comentados del momento entre chicos y adolescentes. Aunque todavía es pronto para saber si se mantendrán en el tiempo o serán una moda pasajera, ya lograron posicionarse entre los juguetes virales de 2026. Su diseño, la experiencia de abrir los estuches y el fenómeno de las versiones hicieron que cada vez más chicos los elijan y los compartan en internet, consolidándolos como una de las tendencias infantiles del año.

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