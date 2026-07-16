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16 de julio de 2026 Inicio

Mundial 2026: rezó a los héroes de Malvinas por el milagro ante Inglaterra y se hizo viral

La angustia de un hincha de la Selección argentina durante la semifinal lo llevó a pedir ayuda divina en el Monumento a los Caídos en 1982. Otro vecino de Comodoro Rivadavia lo grabó y se viralizó.

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El vecino de Comodoro Rivadavia rezó para que la Selección argentina gane ante Inglaterra.

El vecino de Comodoro Rivadavia rezó para que la Selección argentina gane ante Inglaterra.

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El triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra por 2-1 que selló el pase a la final del Mundial 2026 ante España dejó un video que impactó a toda la Argentina.

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Un vecino de Comodoro Rivadavia, angustiado porque Inglaterra le ganaba al equipo del capitán Lionel Messi, dejó todo en pleno partido: se fue a rezar al Monumento a los Caídos en Malvinas y pidió un milagro.

Alfredo Faisca dejó su casa y corrió con su Biblia y un rosario hasta la rotonda Soldado Héctor Bordón cuando el equipo inglés se puso en ventaja. Fue cuando Anthony Gordon abrió el marcador a los 54 minutos del encuentro en Atlanta.

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Faisca decidió repetir la cábala que ya había seguido en el partido ante Egipto, y todo se encaminó hacia la victoria de Argentina. "Hay cosas cotidianas de la vida para las que no hay palabras. No escuchaba nada de lo que pasaba a mi alrededor, solo rezaba", recordó.

Le rezó a los pibes de Malvinas, y no estuvo solo. Mientras él rezaba, otro vecino salió a caminar para contrarrestar los nervios, vio la imagen y lo grabó: a los pocos minutos llegó el empate de la Scaloneta. "Cuando Argentina empezó a perder, mi señora y mi nene me miraron. Agarré, saqué la camioneta y me fui. Me preguntaron a dónde iba y les dije: 'Ahora vengo'", explicó.

Para cerrar la historia, el testigo de esta plegaria que logró el "milagro" se quedó al lado del fiel hasta que terminó el partido, y la angustia que ambos sentían se transformó en un abrazo y un festejo improvisado.

Otro caso en Ushuaia: también le rezó a los héroes de Malvinas

Otro caso igual se difundió en las redes, esta vez frente al Monumento a los Héroes de Malvinas en Ushuaia. La Selección argentina aseguró el pase a la final del Mundial 2026 por segunda vez consecutiva luego de una histórica remontada que eliminó al conjunto inglés. Tras el partido, una usuaria compartió una emocionante imagen que rápidamente se viralizó en redes, donde se ve a un hombre arrodillado frente a la llama eterna que homenajea a los caídos en la guerra.

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