Mundial 2026: rezó a los héroes de Malvinas por el milagro ante Inglaterra y se hizo viral La angustia de un hincha de la Selección argentina durante la semifinal lo llevó a pedir ayuda divina en el Monumento a los Caídos en 1982. Otro vecino de Comodoro Rivadavia lo grabó y se viralizó. Por Agregar C5N en









El vecino de Comodoro Rivadavia rezó para que la Selección argentina gane ante Inglaterra. Redes sociales

El triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra por 2-1 que selló el pase a la final del Mundial 2026 ante España dejó un video que impactó a toda la Argentina.

Un vecino de Comodoro Rivadavia, angustiado porque Inglaterra le ganaba al equipo del capitán Lionel Messi, dejó todo en pleno partido: se fue a rezar al Monumento a los Caídos en Malvinas y pidió un milagro.

Alfredo Faisca dejó su casa y corrió con su Biblia y un rosario hasta la rotonda Soldado Héctor Bordón cuando el equipo inglés se puso en ventaja. Fue cuando Anthony Gordon abrió el marcador a los 54 minutos del encuentro en Atlanta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ADNSUR (@adnsur) Faisca decidió repetir la cábala que ya había seguido en el partido ante Egipto, y todo se encaminó hacia la victoria de Argentina. "Hay cosas cotidianas de la vida para las que no hay palabras. No escuchaba nada de lo que pasaba a mi alrededor, solo rezaba", recordó.

Últimos 10 minutos del partido. Inglaterra se sentía finalista. En Ushuaia veían el partido y notan que en el monumento a los caídos en la guerra un argentino sostiene la bandera junto a la llama eterna. Un minuto después gol de Enzo. Emocionante pic.twitter.com/yQuywxLhMZ — Diego G (@gabrielediego) July 16, 2026 Le rezó a los pibes de Malvinas, y no estuvo solo. Mientras él rezaba, otro vecino salió a caminar para contrarrestar los nervios, vio la imagen y lo grabó: a los pocos minutos llegó el empate de la Scaloneta. "Cuando Argentina empezó a perder, mi señora y mi nene me miraron. Agarré, saqué la camioneta y me fui. Me preguntaron a dónde iba y les dije: 'Ahora vengo'", explicó.