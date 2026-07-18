18 de julio de 2026 Inicio
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Video: un perro desató un incendio en el que murieron tres mascotas

En redes sociales se compartió el video donde el animal activa con una de sus patas por error una tostadora, que genera un chispas e inmediatamente comienza a prenderse fuego.

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En el incendio murieron tres mascotas de la familia

En el incendio murieron tres mascotas de la familia, un perro y dos gatos.

Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que un perro desató un incendio dentro de una casa en Maryland, Australia donde murieron tres mascotas de la familia: otro perro de tres años, llamado Dakota y, dos gatos Beth y Kayce. Las imágenes se compartieron en redes sociales y se volvieron virales.

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Según informaron medios de Australia, el incendio se inició cuando los dueños no se encontraban en el domicilio. Una cámara de seguridad captó a uno de sus perros, llamado Bo, intentar alcanzar la mesada de la cocina y sin querer activar la tostadora, que se encontraba al lado de la heladera.

Como consecuencia, en cuestión de segundos, se ven chispas y fuego que comienza a salir de donde se encuentra la tostadora, seguido de humo. Al parecer, las llamas se extendieron rápidamente por la cocina y comenzó un incendio difícil de controlar.

El fuego arrasó con la casa, los vecinos lograron rescatar a Bo y a otra mascota llamada Addie, pero no pudieron salvar a Dakota, otro perro de tres años, y a dos gatos: Beth y Kayce. Las perdidas están valuadas en 150 mil dólares.

Tras controlar el incendio, los bomberos descubrieron un pequeño milagro: encontraron con vida a un dragón barbudo llamado Yoda, que se recuperó después de pasar varios días en el veterinario.

La palabra de los dueños de la casa tras el incendio: "No es su culpa"

Los dueños de la casa donde ocurrió el trágico incendio, Shannon y Chad Ellis, hablaron con el programa australiano Inside Edition, en donde les preguntaron si estaban enojados o no con Bo, el perro que inició el incendio en la cocina.

"Estamos felices que esté bien, no es su culpa. Habitualmente desenchufo la tostadora, pero ese días estaba llegando tarde al trabajo y no lo hice. Es mi culpa", afirmó Shannon a lo que su marido sobre Bo que "es tontín, pero es bueno".

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