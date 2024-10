Bake Off Famosos descendió de los dos dígitos de rating y hay preocupación en Telefe

Bake Off Famosos ya no puede mantener sus números de rating en Telefe.

El programa culinario Bake Off Famosos no consiguió superar la marca de los 10 puntos de rating y hay mucha preocupación en Telefe , ya que todavía falta más de un mes para que vuelva Gran Hermano .

Se filtró quiénes volverán a Bake Off Famosos con el repechaje y se generó un escándalo

Según informó el usuario especializado @PtcRecargado en X (ex Twitter), los programas más vistos del miércoles 23 de octubre fueron los siguientes: Bake Off Famosos (9.9), Melissa (8.6), Telefe Noticias (8.0) y El Noticiero de la Gente (7.7). De esta manera, Telefe no consiguió sobrepasar el doble dígito y esto genera preocupación de cara a futuro.