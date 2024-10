Callejero Fino fue descalificado de Bake Off Famosos: qué pasó con el favorito del público

Al ingresar en la situación en sí misma, la usuaria explicó: "No solo no habría aparecido, sino que no habría respondido el teléfono, así que lo que entiendo es que su salida del reality tampoco habría sido grabada". De esta manera, el programa culinario no mostrará su expulsión y simplemente seguirán con el día a día sin él.

Callejero Fino expulsado Bake Off Famosos Callejero Fino, expulsado de Bake Off Famosos. Captura Instagram

Así, los finalistas de Bake Off Famosos pasarían a ser Candelaria Molfese, Damián de Santo, Eliana Guercio, Mariano Iúdica, Nacho Elizalde y Verónica Lozano. Entre estos participantes, ya se sabe que el integrante de Luzu TV no va a llegar a la definición por el campeonato por culpa de Wanda Nara y su filtración.

Tensión en Bake Off Famosos: Vero Lozano se enojó con Wanda Nara y la cruzó al aire

Wanda Nara tiene una gran relación con los participantes de Bake Off Famosos, pero en el último programa hubo un intercambio de ideas con la conductora. Sucede que Verónica Lozano le recriminó el manejo de los tiempos del programa y se generó un tenso momento.