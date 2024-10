Se filtró quiénes volverán a Bake Off Famosos con el repechaje y se generó un escándalo

Bake Off Famosos sufrió una increíble filtración de cara al repechaje.

El canal Telefe sufrió la filtración de qué participantes volverán a ser parte de Bake Off Famosos y se desató un escándalo en redes sociales con motivo de la falta de cuidado para que no se anticipen cosas clave en internet.

Bake Off Famosos: se filtró quien será el primer finalista y la fecha de grabación del repechaje

De esta manera, el tercer eliminado será uno de los que regresará al programa culinario como participante y se sumaría a Camila Homs y Nacho Elizalde. Estos últimos fueron filtrados en redes sociales, lo que dejó un clima muy hostil contra el canal por no poder cuidar el secreto y la incógnita en los televidentes.

Repechaje filtrado Bake Off Famosos Kennys Palacios filtró el repechaje de Bake Off Famosos. Captura Instagram (@kennyspalacios)

Según indican los rumores, luego del repechaje no se seguirá con el mismo formato de eliminar tan fácil y rápido a los participantes, sino que se "recuperará" la regla de Bake Off en 2018, 2020 y 2021. Por eso, no se sabe quién será el ganador y en ese sentido sí hay mucha expectativa entre el público.

Callejero Fino fue descalificado de Bake Off Famosos: qué pasó con el favorito del público

El cantante Callejero Fino fue descalificado del programa culinario Bake Off Famosos luego de incumplir con su contrato con Telefe, algo que desató un escándalo con motivo del cariño del público por el ahora exparticipante.