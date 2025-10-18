IR A
IR A

Cuál es la serie coreana que combina la inexperiencia con el negocio familiar y causa furor en Netflix

Se trata de un drama ambientado en plena recesión asiática de 1997, uno de los periodos más importantes en la historia reciente de Corea del Sur.

La nueva serie coreana que combina la inexperiencia con el negocio familiar causa furor en Netflix.

La nueva serie coreana que combina la inexperiencia con el negocio familiar causa furor en Netflix.

La nueva serie coreana que combina la inexperiencia con el negocio familiar causa furor en Netflix: fusiona humor, drama y la nostalgia de los años 90 en Corea del Sur. ¿Cuál es?

De qué se trata esta original entrega de Netflix.
Te puede interesar:

La espectacular serie de Netflix que la podés terminar en una noche

La historia sigue a un joven heredero que, de la noche a la mañana, debe asumir el liderazgo de la empresa familiar en plena crisis económica, enfrentando desafíos que pondrán a prueba su madurez, sus valores y sus relaciones. Con un reparto destacado y una trama que mezcla emoción y giros inesperados, esta producción promete conquistar tanto a fanáticos del k-drama como a quienes se acercan por primera vez al género.

Familia Typhoon está disponible en la N roja, con episodios nuevos lanzados cada sábado y domingo. La historia cuenta con 16 episodios en total. Facebook

Sinopsis de Familia Typhoon, el k-drama tendencia de Netflix

Ambientada en la crisis financiera de 1997 en Corea del Sur, Familia Typhoon sigue la historia de Kang Tae-poong, un joven de una familia acomodada que hereda inesperadamente la empresa de su padre, Typhoon Trading Company, tras su fallecimiento. De ser un hijo despreocupado, Tae-poong se ve obligado a asumir el liderazgo de la empresa en tiempos de adversidad económica, enfrentando desafíos personales y profesionales mientras aprende a ser adulto.

Tráiler de Familia Typhoon

Embed - Familia Typhoon | TRÁILER OFICIAL | Netflix

Reparto de Familia Typhoon

  • Lee Jun-ho como Kang Tae-poong: el hijo que debe adaptarse rápidamente a su nuevo rol como líder empresarial.
  • Kim Min-ha como Oh Mi-seon: una contadora inteligente y solidaria que se convierte en el sostén moral del protagonista.
  • Sung Dong-il como Kang Jin-young: el padre de Tae-poong y fundador de la empresa Typhoon Trading Company.
  • Kim Ji-young como Jung Jeong-mi: madre de Tae-poong, que intenta mantener unida a la familia pese a la adversidad. Noticias con enfoque
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ahora llegó a la gran N roja, una película tailandesa que todos aman, se trata de Todos te quieren cuando has muerto, un thriller de este año lleno de drama y crimen.
play

De qué se trata Todos te quieren cuando has muerto, la película que sorprende a todos en Netflix

La hija oscura y Mi abuela, dos películas imperdibles disponibles en Netflix para el Día de la Madre.
play

Dos películas de Netflix para ver el Día de la Madre: imperdibles

Llegan a Netflix Series y Películas que te dejarán sorprendido por la crudeza de sus relatos
play

Esta docuserie del famoso director de terror James Wan llegó a Netflix y es ideal para Halloween: cuál es

Ahora, llegó a la gran N roja, Mi padre, el asesino BTK, el documental que es tendencia, una producción estadounidense en primera persona, donde el relato es de la propia hija del homicida.
play

Mi padre, el asesino BTK: cuál es la trama del documental de Netflix que tiene un detalle único

El elenco de Stranger Things muestra su crecimiento después de casi una década en una de las series más exitosas de Netflix.

La impresionante transformación de los actores de Stranger Things: así se veían en la temporada 1

Esta serie está basada en una investigación real del FBI.
play

Está en Netflix y tiene una trama de asesinos en serie que te mantiene pegado al sillón

últimas noticias

play
De qué se trata esta original entrega de Netflix.

La espectacular serie de Netflix que la podés terminar en una noche

Hace 42 minutos
play
Ahora llegó a la gran N roja, una película tailandesa que todos aman, se trata de Todos te quieren cuando has muerto, un thriller de este año lleno de drama y crimen.

De qué se trata Todos te quieren cuando has muerto, la película que sorprende a todos en Netflix

Hace 43 minutos
Además, los expertos recomiendan adoptar ciertos hábitos para mejorar la eficiencia y preservar la batería.

Así es el truco desconocido para cargar la batería del celular en tiempo récord

Hace 44 minutos
Qué cambios clave tienen las multas de tránsito en CABA a partir de octubre 2025

Qué cambios clave tienen las multas de tránsito en CABA a partir de octubre 2025

Hace 45 minutos
Los rayos pueden dañar los artefactos eléctricos.

El electrodoméstico que sí o sí tenés que desenchufar durante una tormenta eléctrica

Hace 45 minutos