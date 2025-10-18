Cuál es la serie coreana que combina la inexperiencia con el negocio familiar y causa furor en Netflix

La nueva serie coreana que combina la inexperiencia con el negocio familiar causa furor en Netflix: fusiona humor, drama y la nostalgia de los años 90 en Corea del Sur. ¿Cuál es?
Se trata de un drama ambientado en plena recesión asiática de 1997, uno de los periodos más importantes en la historia reciente de Corea del Sur.
La historia sigue a un joven heredero que, de la noche a la mañana, debe asumir el liderazgo de la empresa familiar en plena crisis económica, enfrentando desafíos que pondrán a prueba su madurez, sus valores y sus relaciones. Con un reparto destacado y una trama que mezcla emoción y giros inesperados, esta producción promete conquistar tanto a fanáticos del k-drama como a quienes se acercan por primera vez al género.
Familia Typhoon está disponible en la N roja, con episodios nuevos lanzados cada sábado y domingo. La historia cuenta con 16 episodios en total. Facebook
Ambientada en la crisis financiera de 1997 en Corea del Sur, Familia Typhoon sigue la historia de Kang Tae-poong, un joven de una familia acomodada que hereda inesperadamente la empresa de su padre, Typhoon Trading Company, tras su fallecimiento. De ser un hijo despreocupado, Tae-poong se ve obligado a asumir el liderazgo de la empresa en tiempos de adversidad económica, enfrentando desafíos personales y profesionales mientras aprende a ser adulto.