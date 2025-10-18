Cuál es la serie coreana que combina la inexperiencia con el negocio familiar y causa furor en Netflix Se trata de un drama ambientado en plena recesión asiática de 1997, uno de los periodos más importantes en la historia reciente de Corea del Sur.







La nueva serie coreana que combina la inexperiencia con el negocio familiar causa furor en Netflix: fusiona humor, drama y la nostalgia de los años 90 en Corea del Sur. ¿Cuál es?

La historia sigue a un joven heredero que, de la noche a la mañana, debe asumir el liderazgo de la empresa familiar en plena crisis económica, enfrentando desafíos que pondrán a prueba su madurez, sus valores y sus relaciones. Con un reparto destacado y una trama que mezcla emoción y giros inesperados, esta producción promete conquistar tanto a fanáticos del k-drama como a quienes se acercan por primera vez al género.

Familia Typhoon está disponible en la N roja, con episodios nuevos lanzados cada sábado y domingo. La historia cuenta con 16 episodios en total. Facebook

Sinopsis de Familia Typhoon, el k-drama tendencia de Netflix Ambientada en la crisis financiera de 1997 en Corea del Sur, Familia Typhoon sigue la historia de Kang Tae-poong, un joven de una familia acomodada que hereda inesperadamente la empresa de su padre, Typhoon Trading Company, tras su fallecimiento. De ser un hijo despreocupado, Tae-poong se ve obligado a asumir el liderazgo de la empresa en tiempos de adversidad económica, enfrentando desafíos personales y profesionales mientras aprende a ser adulto.

Tráiler de Familia Typhoon Embed - Familia Typhoon | TRÁILER OFICIAL | Netflix

Reparto de Familia Typhoon Lee Jun-ho como Kang Tae-poong: el hijo que debe adaptarse rápidamente a su nuevo rol como líder empresarial.

Kim Min-ha como Oh Mi-seon: una contadora inteligente y solidaria que se convierte en el sostén moral del protagonista.

Sung Dong-il como Kang Jin-young: el padre de Tae-poong y fundador de la empresa Typhoon Trading Company.

Kim Ji-young como Jung Jeong-mi: madre de Tae-poong, que intenta mantener unida a la familia pese a la adversidad.