Adiós a las remeras oversize: el nuevo cambio de paradigma que se viene en 2026

Este tipo de prensas terminan con el reinado de las más holgadas. La moda 2026 apuesta por líneas limpias, cortes precisos y una silueta más definida.

La remera que va a reemplazar a las oversize.

La remera que va a reemplazar a las oversize.

Luego de varias temporadas dominadas por las prendas amplias y relajadas, el 2026 marcará el regreso de las remeras ajustadas. Estas comienzan a desplazar a las oversize y se ubican como el emblema de una estética más pulida, minimalista y funcional. El cambio no solo se ve en las pasarelas, sino también en las calles, donde las nuevas colecciones ya apuestan por cortes más definidos y tejidos que realzan la figura.

Para la especialista, existen tres hábitos fundamentales que ayudan a cuidar el sistema hormonal.
Durante años, la moda urbana abrazó el estilo oversize como símbolo de comodidad, libertad y actitud. Sin embargo, las tendencias globales empiezan a inclinarse hacia un enfoque diferente, con prendas que marquen la silueta, con telas más ligeras y colores neutros que transmiten equilibrio y sobriedad. Esta transformación responde al deseo de una estética más ordenada y elegante, sin abandonar la practicidad que impuso la década anterior.

El cambio no es solo estético. Representa una reinterpretación del modo de vestir, una búsqueda de identidad más definida y de conexión con el propio cuerpo. En ese sentido, las remeras ajustadas no son una moda pasajera, sino la manifestación de un nuevo paradigma que mezcla elegancia, simplicidad y funcionalidad cotidiana.

Remera

Las remeras ajustadas reemplazan a las oversize en 2026

Las prendas amplias comienzan a perder protagonismo. Las marcas internacionales ya presentan diseños slim fit con materiales elásticos que se adaptan a la forma del cuerpo sin restringir el movimiento. Este tipo de remeras, confeccionadas con mezclas de algodón y elastano, ofrecen una sensación de ligereza y un acabado prolijo que define la silueta de manera confortable.

La paleta de colores también cambia, ya que predominan los tonos neutros como blanco, negro, beige y gris, que sustituyen a los estampados llamativos y contrastes intensos de temporadas anteriores. En cuanto a combinaciones, las remeras ajustadas se integran fácilmente con jeans rectos, pantalones cargo o faldas amplias, creando conjuntos equilibrados y visualmente armoniosos.

Remera

Su giro también se percibe en Argentina, donde las tiendas comienzan a reducir la presencia de prendas oversize y priorizan cortes clásicos y entallados. Influencers y diseñadores locales impulsan esta tendencia con propuestas que apuestan por líneas limpias y una estética más cuidada, en sintonía con lo que ya domina en Europa y Asia.

Entre las ventajas del nuevo estilo se destacan una mejor definición corporal, mayor versatilidad al combinar prendas y un consumo más eficiente de materiales. Además, el riesgo de un look “descuidado” disminuye, ya que las prendas ajustadas aportan una imagen más equilibrada y moderna.

Este cambio también tiene un componente emocional. La oversize representaba rebeldía y un tono descontracturado, pero el contexto actual impulsa una búsqueda de contención y presencia. Luego de años de looks holgados, la tendencia ahora apunta a recuperar la forma y mostrar el cuerpo con naturalidad.

