Día de la Madre en rojo para los comercios: las ventas bajaron 3,5% interanual

La jornada, que supo ser un empujón económico durante octubre, lleva cuatro años consecutivos en caída. En 2025 mostró un retroceso de 3,5%, pese a los variados descuentos, promociones y cuotas sin interés.

Los comerciantes implementaron una gran variedad de estrategias para atraer a los consumidores en el Día de la Madre.

Los comerciantes implementaron una gran variedad de estrategias para atraer a los consumidores en el Día de la Madre.

La economía viene deslizándose por un tobogán y, en ese marco, el Día de la Madre no representó una jornada de repunte para los comercios minoristas pymes. Según cifras de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas mostraron una retracción del 3,5% frente al mismo período del año anterior, medidas a precios constantes, en lo que ya es el cuarto descenso interanual consecutivo.

Los depósitos en dólares crecieron tras el fin del cepo.
El informe señala que el ticket promedio alcanzó los $37.124, lo que representa un incremento nominal del 9,8% frente a los $33.819 registrados en 2024. Sin embargo, al ajustar por inflación, la variación real es negativa en 16,7%, lo que indica que las familias destinaron menos dinero que el año pasado para celebrar el Día de la Madre.

A pesar de que el 83,5% de los comercios aplicó descuentos, promociones y cuotas sin interés, las ventas no lograron repuntar en términos reales. La amplia adopción de estrategias comerciales —como reintegros bancarios, ofertas cruzadas y financiación extendida— permitió sostener el movimiento en algunos rubros, pero sin traducirse en un aumento del consumo efectivo.

El resultado refleja una pérdida general de poder adquisitivo y un contexto en el que el gasto de los hogares continúa condicionado por la restricción del ingreso real. Los comercios buscaron atraer demanda a través de precios promocionales, pero el público priorizó productos de menor valor y compras más planificadas.

Día de la Madre con ventas en rojo: los rubros más afectados

A precios constantes, la comparación entre el Día de la Madre 2024 y 2025 muestra que, aunque los valores nominales subieron, en términos reales la mayoría de los rubros registró caídas. Los electrodomésticos y artículos para el hogar retrocedieron un 8,4% real, reflejando que el consumo de bienes durables sigue siendo uno de los más afectados por la pérdida de poder adquisitivo. Calzado y marroquinería se mantuvo prácticamente estable, con una leve mejora del 1,8%, mientras que indumentaria cayó 5,3%, evidenciando que, pese a las promociones, el público optó por regalos de menor valor o directamente redujo el gasto.

El rubro tecnológico fue el único que logró crecer en términos reales, con un aumento del 15,7%, impulsado por el recambio de dispositivos y las facilidades de financiación. En cambio, Cosmética y perfumería mostró la baja más marcada, con una contracción del 24,2% real, mientras que Librería retrocedió 1,7%.

De los seis rubros relevados, cinco registraron caídas interanuales en sus ventas. La mayor retracción ocurrió en Librería que se retrajeron 6,3% frente al año pasado.

