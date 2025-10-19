19 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Tenía un dolor de panza y cuando fue al médico descubrieron algo increíble: era un objeto impensado

Una simple visita al doctor se convirtió en un caso insólito cuando se encontraron con resultados impensados.

Por
Tenía un dolor de panza y cuando fue al médico descubrieron algo increíble

Tenía un dolor de panza y cuando fue al médico descubrieron algo increíble

Freepik

Tenía un dolor de panza y cuando fue al médico descubrieron algo increíble: un hombre de 64 años acudió al doctor por una leve molestia abdominal sin imaginar que estaba a punto de protagonizar una historia que recorrería el mundo pues era un objeto impensado.

Si buscas una experiencia que te deje sin palabras, estos pasadizos ocultos de San Telmo te esperan para contarte la historia de Buenos Aires como nunca antes la has oído.  
Te puede interesar:

Estos pasadizos ocultos de San Telmo te dejarán sin palabras: a qué refieren y cómo llegar

Tras una serie de estudios, los médicos descubrieron que el paciente tenía un objeto alojado en su intestino desde hacía más de cinco décadas, un hallazgo tan sorprendente como inusual.

El hecho ocurrió en la provincia de Anhui, en el este de China. Según reportó el South China Morning Post, el protagonista, identificado como Yang, comenzó a sentir una “extraña sensación” en su panza y decidió acudir a un hospital local. Allí, los especialistas le realizaron estudios clínicos que revelaron una masa dura y alargada en su intestino delgado.

dolor abdominal

Cómo fue la historia del hombre que tenía un dolor de panza y descubrieron algo inesperado

Cuando los médicos observaron las imágenes, notaron que se trataba de un objeto sólido de aproximadamente 17 centímetros. Sin perder tiempo, decidieron realizar una cirugía endoscópica para extraerlo. La operación duró cerca de 80 minutos y fue todo un éxito. Pero lo más sorprendente llegó después, cuando identificaron de qué se trataba el misterioso elemento.

Al analizar el objeto, los médicos descubrieron que se trataba de un cepillo de dientes metálico que Yang había tragado accidentalmente ¡cuando tenía 12 años!. El paciente recordó entonces que, de niño, había intentado limpiarse la lengua y lo había ingerido por error. Por vergüenza, nunca se lo contó a sus padres y pensó que “el cepillo se disolvería con el tiempo”.

Durante más de medio siglo, Yang vivió sin sentir dolor ni síntomas evidentes. Según los especialistas del hospital, el cepillo quedó atrapado en un pliegue del intestino, lo que evitó que se desplazara o causara daño. “Tuvo una suerte extraordinaria”, comentó el doctor Zhou, quien participó en la intervención. “En la mayoría de los casos, un objeto así habría perforado el intestino y provocado una infección grave o incluso la muerte”.

El caso rápidamente se volvió viral en redes chinas, donde millones de usuarios reaccionaron con incredulidad. “¿Cómo pudo tragarse un cepillo de dientes y no decir nada durante 50 años?”, escribió un usuario. Otros comentaron que Yang había tenido “una suerte milagrosa” y que su historia parecía “sacada de una película”.

Noticias relacionadas

Informate sobre los valores actuales de las multas de tránsito 

Más de $200.000: a cuánto llega la multa por estacionar en una rampa en 2025

La relación entre los elementos y la miel.

Por qué hay que agarrar la miel con una cuchara de madera

El estudio de Remitly analizó cuatro tipos de humor en más de 30 países.

Sabés cuál es el país con mejor humor en el mundo: tiene poco más de 30 años de vida y son los mayores consumidores de cerveza

Alejandro Matías Fracaroli, era investigador del CONICET y docente cordobés de la UNC de 44 años

Encontraron muerto al científico argentino desaparecido en Alemania

Trancoso, un rincón mágico en la costa de Bahía, sorprende a quienes buscan combinar naturaleza, cultura y lujo en un solo destino. 

Esta playa de Brasil es ideal para viajeros aventureros y pocos la conocen: cómo llegar

En Argentina se registraron 178 femicidios entre el 01/01/2025 y el 29/09/2025

Estas son las 3 claves del crimen argentino que lleva 20 años sin resolverse y hace poco estuvo en boca de todos

Rating Cero

Las historias de amor también surgen en el mundo del deporte, y el fútbol, en particular, muestra numerosos ejemplos de parejas que se forman dentro de sus clubes.   

La pareja británica de Marcos Senesi sorprendió a todos: quién es y cómo se conocieron con el jugador de Argentina

Para Dakota Johnson, Gucci Bloom es mucho más que un perfume: es una forma de expresión, un detalle íntimo que resume su estilo sin necesidad de palabras.

Cuál es el perfume favorito de Dakota Johnson: este es su precio en Argentina

La nueva serie de Netflix muestra como un joven homosexual entra a la Marina estadounidense, durante la época del dont ask, dont tell.
play

El drama militar que la está rompiendo en Netflix: te va a sorprender

El estreno de Verdaderamente aterrador en Netflix ha mantenido a la audiencia en suspenso. La serie, que consta de cinco episodios divididos en dos actos, se lanzó justo a tiempo para Halloween y ha capturado la atención de los aficionados al género desde el principio. 
play

De qué se trata Verdaderamente aterrador, la docuserie que está dejando sin palabras a todos en Netflix

Cris Morena recordó a su hija Romina Yan y a su madre por el Día de la Madre

El conmovedor posteo de Cris Morena por el Día de la Madre

Ángel De Brito confirmó que Denis Dumas se sumará como angelita en LAM

De Brito reveló quién es la conductora que se sumará como panelista en LAM

últimas noticias

Estudiantes derrotó 2-0 a Gimnasia en La Plata.

Triunfazo de Estudiantes: le ganó 2-0 a Gimnasia en el clásico de La Plata y es el líder de su zona

Hace 6 minutos
Los depósitos en dólares crecieron tras el fin del cepo.

Los depósitos en dólares superaron los u$s34.400 millones tras el levantamiento del cepo

Hace 22 minutos
Las historias de amor también surgen en el mundo del deporte, y el fútbol, en particular, muestra numerosos ejemplos de parejas que se forman dentro de sus clubes.   

La pareja británica de Marcos Senesi sorprendió a todos: quién es y cómo se conocieron con el jugador de Argentina

Hace 29 minutos
Si buscas una experiencia que te deje sin palabras, estos pasadizos ocultos de San Telmo te esperan para contarte la historia de Buenos Aires como nunca antes la has oído.  

Estos pasadizos ocultos de San Telmo te dejarán sin palabras: a qué refieren y cómo llegar

Hace 29 minutos
La Luna Nueva del 21 de octubre llega con una energía especial para el amor. 

La Luna Nueva trae amor y nuevas oportunidades para estos tres signos

Hace 38 minutos