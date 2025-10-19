Tenía un dolor de panza y cuando fue al médico descubrieron algo increíble: era un objeto impensado

Tenía un dolor de panza y cuando fue al médico descubrieron algo increíble : un hombre de 64 años acudió al doctor por una leve molestia abdominal sin imaginar que estaba a punto de protagonizar una historia que recorrería el mundo pues era un objeto impensado.

Tras una serie de estudios, los médicos descubrieron que el paciente tenía un objeto alojado en su intestino desde hacía más de cinco décadas, un hallazgo tan sorprendente como inusual.

El hecho ocurrió en la provincia de Anhui, en el este de China. Según reportó el South China Morning Post, el protagonista, identificado como Yang, comenzó a sentir una “extraña sensación” en su panza y decidió acudir a un hospital local. Allí, los especialistas le realizaron estudios clínicos que revelaron una masa dura y alargada en su intestino delgado.

Cuando los médicos observaron las imágenes, notaron que se trataba de un objeto sólido de aproximadamente 17 centímetros . Sin perder tiempo, decidieron realizar una cirugía endoscópica para extraerlo. La operación duró cerca de 80 minutos y fue todo un éxito. Pero lo más sorprendente llegó después, cuando identificaron de qué se trataba el misterioso elemento.

Al analizar el objeto, los médicos descubrieron que se trataba de un cepillo de dientes metálico que Yang había tragado accidentalmente ¡cuando tenía 12 años!. El paciente recordó entonces que, de niño, había intentado limpiarse la lengua y lo había ingerido por error. Por vergüenza, nunca se lo contó a sus padres y pensó que “el cepillo se disolvería con el tiempo”.

Durante más de medio siglo, Yang vivió sin sentir dolor ni síntomas evidentes. Según los especialistas del hospital, el cepillo quedó atrapado en un pliegue del intestino, lo que evitó que se desplazara o causara daño. “Tuvo una suerte extraordinaria”, comentó el doctor Zhou, quien participó en la intervención. “En la mayoría de los casos, un objeto así habría perforado el intestino y provocado una infección grave o incluso la muerte”.

El caso rápidamente se volvió viral en redes chinas, donde millones de usuarios reaccionaron con incredulidad. “¿Cómo pudo tragarse un cepillo de dientes y no decir nada durante 50 años?”, escribió un usuario. Otros comentaron que Yang había tenido “una suerte milagrosa” y que su historia parecía “sacada de una película”.