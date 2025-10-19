19 de octubre de 2025 Inicio
Esta es la mejor forma de recalentar el asado y que te quede casi como la primera vez

Descubrí un método casero para dar nueva cocción a la comida sobrante y que quede jugosa y sabrosa, casi como si recién hubiera salido de la parrilla.

Si te encanta compartir los fines de semana una rica parrillada con familiares y amigos, seguro te pasó: siempre queda comida para calentar al día siguiente. Esta es la mejor forma de recalentar el asado y que te quede casi como la primera vez.

Ahora vas a conocer un truco casero que mantiene el sabor y la jugosidad de los cortes, compartido por la página de Instagram “Vibrante Latino”, especializada en tips para un hogar lleno de vida. Con este método, no habrá excusa para desperdiciar un buen churrasco. Probalo en casa y comprobá que la carne sobrante puede volver a disfrutarse como si fuera recién hecha, manteniendo todo su sabor y jugosidad.

Los especialistas recomiendan evitar el microondas, ya que aunque sea rápido, reseca la carne y altera su textura, haciendo que pierda jugosidad y sabor.

Carne con mostaza

La clave: hidratar antes de recalentar

El secreto para que el asado no se seque al recalentarlo es hidratar la carne previamente. Colocá los cortes de vaca o novillo en un bol y agregá abundante agua. Lo mismo aplicá con los chorizos. Dejalo remojar una a dos horas antes de pasar al horno. Esta técnica permite que la carne absorba humedad y recupere su suavidad al calentarla.

  1. Escurrir y preparar la fuente

Pasado el tiempo de remojo, es importante escurrir muy bien la carne. Luego colocala en una fuente apta para horno. Este paso es clave: demasiada agua puede arruinar la textura, mientras que bien escurrida permitirá un recalentado uniforme.

  • Recalentar al horno: temperatura y tiempo

Precalentá el horno a temperatura mínima y cociná los cortes durante unos 20 minutos, según el grosor y tu gusto personal. Este calor bajo permite que la carne se caliente lentamente sin perder jugos y que recupere el aroma y sabor de la parrilla.

  • Un toque final para máxima jugosidad

Si querés potenciar aún más la textura, podés dar un toque final en sartén o parrilla caliente durante un par de minutos. Esto ayuda a formar una ligera costra dorada y refuerza el sabor original del asado.

Resultado: carne como recién hecha

Al sacar los cortes del horno, la carne y los chorizos quedan bien jugosos y sabrosos, casi como si acabaran de salir de la parrilla. Es una técnica sencilla que asegura que el asado sobrante siga siendo protagonista de la mesa.

