Diego Santilli advirtió que José Luis Espert "va a tener que dar explicaciones" por el narcoescándalo

El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza marcó que el legislador libertario deberá rendir cuentas ante la Justicia, luego de que trascendieran denuncias sobre presuntos vínculos con el narco Fred Machado.

El candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, Diego Santilli , advirtió que José Luis Espert "va a tener que dar explicaciones ante la Justicia" , luego de que trascendieran denuncias sobre presuntos vínculos con el empresario narco Fred Machado , lo que llevó a que renuncie a su postulación de cara a las próximas elecciones legislativas.

Santilli fue uno de los invitados del programa La Noche de Mirtha y marcó que Espert, quien además renunció a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y pidió licencia, debería rendir cuentas por su vínculo con Machado: "Renunció y va a tener que dar explicaciones ante la Justicia, sin fueros y sin privilegios. Eso antes no pasaba en la Argentina".

En tal sentido, señaló que el narcoescándalo "pudo contribuir a la apatía y la indiferencia" en la población en el marco de los comicios legislativos del 26 de octubre, aunque pidió dar vuelta la página: "Ahora tenemos la oportunidad de retomar el camino , de pedirle a la gente que nos vote y nos acompañe por lo que viene, por lo que todavía falta hacer en nuestro país".

En tanto, previamente, el exvicejefe de Gobierno porteño y actual diputado nacional del PRO expuso las necesidades de la sociedad. "La gente quiere tener trabajo formal, quiere salir de la informalidad, quiere seguridad y no volver a la inflación que nos devastó" , expresó en diálogo con Radio Mitre.

"No volvamos para atrás a cuando la gente iba a trabajar y se encontraba con piquetes o con la inflación que nos hizo más pobres. Ese es el camino que nos queda", advirtió en esta línea.

Diego Santilli se diferenció de Karen Reichardt: "Desafortunada expresión"

El primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, se diferenció el sábado de su compañera de lista Karen Reichardt y calificó como "desafortunados" sus dichos en los que había descalificado a los votantes opositores y describió al peronismo como "una enfermedad mental".

“Me parece desafortunada esa expresión. Yo no estoy de acuerdo”, sentenció Santilli en una entrevista por Radio Mitre, previo a destacar la necesidad de centrar la campaña en los temas que preocupan a los bonaerenses, como la seguridad, el empleo y la presión fiscal.

La candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza (LLA), Karen Reichardt, habia asegurado en la semana que aquellos que no votan por la coalición libertaria "tienen una enfermedad mental".

Las declaraciones de Reichardt se produjeron durante una entrevista con Radio Rivadavia, donde articulaba la estrategia electoral de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

La candidata señaló que el objetivo es movilizar al electorado que se abstuvo en septiembre, específicamente el "del PRO", mientras desestimaba al votante opositor con su polémica frase. "El otro es de verdad una enfermedad mental. Las personas que no tienen capacidad de ver otra mirada. No es que piensan distinto, es un tema cultural, lo tienen adentro", afirmó.