Con poco más de 130 habitantes, esta localidad de Castilla y León impulsa una iniciativa para atraer población, mantener sus servicios y ofrecer nuevas oportunidades a quienes quieran comenzar una etapa en el entorno rural.

Iglesias es una pequeña localidad de la provincia de Burgos, en Castilla y León, rodeada de paisajes rurales y construcciones tradicionales.

Este pueblo pequeño de Burgos busca vecinos para repoblarse : la iniciativa municipal apunta a atraer nuevos habitantes a una localidad de poco más de 130 residentes. La propuesta incluye una oportunidad laboral y alojamiento, ¿qué empleos ofrece?.

La despoblación rural es uno de los principales desafíos de distintas localidades de España. Frente a esta situación, algunos municipios impulsan iniciativas para atraer habitantes, sostener los servicios y mantener activa la vida comunitaria . Los interesados tienen tiempo hasta el 27 de noviembre de 2026 para presentar sus propuestas ante el Ayuntamiento de Iglesias.

La convocatoria representa una alternativa para quienes buscan desarrollar una actividad vinculada a la hostelería y, al mismo tiempo, comenzar una nueva etapa en una pequeña localidad.

Iglesias es una pequeña localidad de la provincia de Burgos, en Castilla y León, que conserva el encanto de los pueblos rurales españoles. Con poco más de 130 habitantes, se caracteriza por sus calles tranquilas, sus construcciones tradicionales y un entorno de paisajes abiertos, campos de cultivo y caminos rurales . Su ritmo de vida pausado y la cercanía entre sus habitantes forman parte de la identidad de este municipio, que busca atraer nuevos residentes para mantener activa su comunidad y evitar la despoblación.

La iniciativa busca cubrir una necesidad del lugar y, al mismo tiempo, facilitar la llegada de nuevos pobladores. El alquiler tiene un precio mínimo de 300 euros anuales, equivalente a 25 euros mensuales. Sin embargo, ese importe es el valor de salida de la licitación y puede aumentar según las ofertas presentadas.

La oportunidad consiste en gestionar el bar-cantina municipal, ubicado en el número 33 de la calle Abajo. El establecimiento dispone de bar, cocina, baños, almacén y una sala destinada a juegos recreativos. También cuenta con un patio y un terreno anexo que puede utilizarse como huerto o jardín.

El inmueble tiene aproximadamente 325 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. En la planta superior se encuentra la vivienda, equipada con salón, cocina, baño y habitaciones, con los elementos necesarios para entrar a vivir. De esta manera, la propuesta combina una actividad laboral vinculada a la hostelería con la posibilidad de instalarse en la localidad sin tener que buscar una vivienda por separado.

El bar deberá abrir al mediodía y por la tarde, con horarios que variarán según la época del año y se extenderán durante las fiestas patronales. El contrato establece un día de descanso semanal, que no podrá coincidir con fines de semana ni festivos, y 30 días de vacaciones fuera de los períodos de mayor actividad.

El Ayuntamiento estableció un sistema de selección de hasta 100 puntos. De ese total, 60 corresponden a criterios personales, profesionales y compromisos vinculados con la gestión del bar, mientras que los 40 restantes dependen de la oferta económica. Entre los aspectos que suman puntos se encuentran la experiencia acreditada en hostelería, ser menor de 35 años, haber vivido en municipios de menos de 2.000 habitantes y contar con el carné de manipulador de alimentos.