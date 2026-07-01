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Así fue la reacción en vivo de Juanse al enterarse de la muerte de Daniel Melingo: "No lo digas"

La inesperada noticia sorprendió al cantante en plena transmisión radial-audiovisual y dejó al descubierto un conmovedor momento de incredulidad y dolor.

La reacción de Juanse al enterarse la muerte de Daniel Melingo.

La reacción de Juanse al enterarse la muerte de Daniel Melingo.

Todo Pasa - Urbana Play

La muerte de Daniel Melingo, confirmada durante la tarde del martes, provocó un momento de profunda conmoción en plena transmisión del programa de radio y transmitido por streaming que es conducido por Matías Martin. Mientras el ciclo salía al aire desde Estados Unidos, con motivo de la cobertura del Mundial 2026, con Juanse y Pablo Memi, integrantes de Ratones Paranoicos, la noticia comenzó a circular entre los presentes y el impacto fue inmediato.

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El instante más impactante ocurrió cuando Matías Martin comenzó a mencionar la situación de Olga Castreno, histórica mánager y amiga de Melingo. Antes de que pudiera completar la frase, Juanse lo interrumpió con evidente preocupación. "No, no lo digas", intentando evitar que la noticia se difundiera sin la certeza de que las personas más cercanas al músico ya estuvieran al tanto. "Está Olga ahí", agregó el cantante, con lo que reflejó la sensibilidad del momento.

Sin embargo, en Todo Pasa (Urbana Play), Martin explicó que la información ya estaba siendo corroborada desde Buenos Aires. "Olga ya lo sabe. Es mánager y amiga de Dani Melingo, que nos confirman que murió", afirmó el conductor, aunque inmediatamente manifestó sus dudas sobre comunicar un hecho de semejante gravedad sin una confirmación absoluta: "Me da mucho miedo en este contexto que lo digan sin chequearlo, pero confío en la gente que me lo está diciendo".

Con la noticia ya confirmada por distintos medios y allegados, el recuerdo de Melingo ganó espacio en la conversación. Juanse reveló que apenas un día antes habían hablado sobre los proyectos del artista: "Ayer estábamos hablando con Olga en la cena de que ella iba para Buenos Aires para producirle un Coliseo, en estos días".

A su lado, Pablo Memi completó con otra frase que reflejó la incredulidad del momento: "Sí, sí, ahora estuvimos en contacto con él...". Las palabras dejaron en evidencia el desconcierto de quienes mantenían un vínculo cercano con el músico.

De qué murió Daniel Melingo

Daniel Melingo falleció a los 68 años luego de atravesar una enfermedad respiratoria por la que recibía cuidados paliativos en su domicilio del barrio porteño de Chacarita. Según confirmaron fuentes cercanas a la familia, fue uno de sus hijos quien lo encontró sin vida en su vivienda.

La noticia fue confirmada públicamente por su mánager, Olga Castreno, quien expresó un sentido mensaje: "Lamentablemente ha fallecido Melingo, una terrible pérdida de un músico increíble. Su brillante obra nos atravesó el Rock, el Tango y la música popular durante más de cuatro décadas. Abrazamos a la familia".

Hasta pocos días antes de su fallecimiento, Melingo continuaba desarrollando nuevos proyectos. Preparaba el lanzamiento del álbum "Tangos bajos (Rework)" y un concierto previsto para el 21 de septiembre en el Teatro Coliseo, acompañado por una orquesta típica. En una entrevista reciente había adelantado: "Desde 2019 vengo desarrollando una idea. La fui compilando en un álbum que va a salir en septiembre... y vengo desarrollando la idea de una orquesta típica", dejando en claro que seguía plenamente activo desde el punto de vista artístico.

Durante las últimas horas, músicos y referentes de la cultura despidieron al artista con mensajes cargados de emoción. Entre ellos sobresalió Fito Páez, quien escribió "Te voy a extrañar, turquito querido... Referente total de mi vida", mientras otros colegas destacaron su legado como una figura irrepetible que logró unir el rock, el tango y la música popular argentina con una identidad absolutamente personal.

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