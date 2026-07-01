El emotivo homenaje de Los Abuelos de la Nada a Daniel Melingo: "Gracias por tu música" La histórica banda de rock nacional despidió con profundo dolor a su antiguo compañero. Agregar C5N en









El emocionante detalle de Los Abuelos de la Nada.

La partida de Daniel Melingo a los 68 años provocó una profunda conmoción en el ambiente artístico local, donde una enorme cantidad de colegas y seguidores volcaron su dolor en las redes sociales. El talentoso instrumentista, considerado una pieza fundamental del rock nacional que en las últimas décadas había reinventado su camino musical a través del tango, se encontraba en plena etapa creativa y ultimando los detalles para la salida de un nuevo material discográfico.

A lo largo de su rica trayectoria, el compositor dejó una marca imborrable en la cultura popular argentina al ser uno de los pilares de Los Twist, la mítica agrupación de la que fue fundador junto a Pipo Cipolatti a comienzos de la década del 80 y con la que grabó sus tres primeras placas. Asimismo, su prestigio creció de manera notable gracias a su participación estable en Los Abuelos de la Nada y por integrar la emblemática banda de apoyo que secundó a Charly García durante el proceso de grabación y presentación del disco Piano Bar.

Ante la triste noticia, los actuales integrantes de Los Abuelos de la Nada compartieron un sentido comunicado para despedir a su antiguo compañero de ruta, acompañado por una fotografía de la época dorada. “Hoy despedimos con profunda tristeza a Daniel Melingo, querido músico, artista inmenso y parte fundamental de la historia de Los Abuelos de la Nada”, manifestaron desde los perfiles oficiales de la legendaria banda.

En el mismo texto, los músicos pusieron en valor el aporte estético y la originalidad que el instrumentista le imprimió al cancionero popular de nuestro país. “Su talento, su sensibilidad y su aporte creativo dejaron una huella imborrable en una etapa esencial de nuestra banda y en la música argentina. Fue un espíritu libre, un artista único, capaz de construir un universo propio que trascendió generaciones. Gracias, Daniel, por tu música, por tu arte y por haber sido parte de este viaje inolvidable que sigue viviendo en cada canción”, cerró el homenaje que culminó enviando condolencias a sus familiares bajo la premisa de que su herencia sonora “permanecerá eterno”.

De qué murió Daniel Melingo El reconocido músico y compositor argentino Daniel Melingo falleció el domingo 30 de junio de 2026 a los 68 años. Su cuerpo fue hallado sin vida por uno de sus hijos en su departamento del barrio porteño de Palermo. La noticia conmocionó profundamente al ámbito de la cultura, donde era una figura sumamente querida y respetada por su calidez humana y su genialidad artística.

La causa de su muerte estuvo vinculada a una grave enfermedad respiratoria crónica que padecía desde hacía tiempo. Fuentes cercanas a la familia confirmaron que el artista se encontraba bajo cuidados paliativos en su domicilio debido al avanzado estado de su condición de salud. A pesar de su delicado cuadro físico, Melingo se mantuvo rodeado de sus seres queridos en sus últimos días. Por el momento, la familia no brindó precisiones sobre el lugar donde se llevará a cabo el último adiós o si se organizará un velatorio público para que sus seguidores puedan despedirlo. El hondo pesar se transformó en un silencio respetuoso entre sus colegas, quienes aún no logran procesar la enorme tristeza de haber perdido a un compañero irrepetible.