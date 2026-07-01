IR A
IR A

Tristeza y dolor en la música: murió un reconocido cantante e ícono del rock en español

El artista falleció este miércoles a sus 58 años, según confirmó la banda en redes sociales. "Vuela alto, querido compañero; tu esencia seguirá latiendo con fuerza en cada rincón de nuestra historia", señalaron.

Loco Mía anunció que el exintegrante de la banda Manolo Arjona murió a los 58 años

Loco Mía anunció que el exintegrante de la banda Manolo Arjona murió a los 58 años

Redes sociales

Manolo Arjona, fundador de la histórica banda Locomía, falleció este miércoles a sus 58 años en Viladecans, Barcelona, según informó el conjunto musica en sus redes sociales. "Vuela alto, querido compañero; tu esencia seguirá latiendo con fuerza en cada rincón de nuestra historia", señalaron.

El emocionante detalle de Los Abuelos de la Nada.
Te puede interesar:

El emotivo homenaje de Los Abuelos de la Nada a Daniel Melingo: "Gracias por tu música"

Fuentes cercanas aseguraron al diario El País, que la noticia sobre el deceso los tomó por sorpresa, ya que el artista había estado pintando durante la tarde, “luego se acostó y ya no se levantó“, comentaron.

Mediante una historia de Instagram, la banda realizó una dolorosa publicación confirmando la noticia y despidiendo al músico: “Hoy se ha apagado una parte de nuestro corazón, pero tu luz, Manolo, se eleva eterna hasta el cielo. Fuiste el alma, el movimiento y la lealtad incondicional de un sueño que empezó en Ibiza y que cambió nuestras vidas para siempre”.

Luego agregaron: “Nos quedamos con tu sonrisa, con tu pasión por el arte y con cada vuelo de esos abanicos que tú supiste hacer mágicos. Vuela alto, querido compañero; tu esencia seguirá latiendo con fuerza en cada rincón de nuestra historia. Siempre en nuestros corazones”.

Tras conocerse la noticia, la familia confirmó que los restos de Arjona serán velados en el tanatorio Àltima Viladecans, en la ciudad de Barcelona.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La artista canceló todos sus compromisos nacionales e internacionales.

Preocupación: una famosa cantante se desmayó en el escenario y suspendió todos sus shows

YMCAse volvió un himno durante la Semana del Orgullo.
play

Luto en la música: murió Victor Willis, líder de Village People

Los Twist y la despedida a Daniel Melingo.

El emotivo homenaje de Los Twist a Daniel Melingo: "Ahora sé que soy inmortal"

Daniel Melingo falleció hoy, a los 68 años.
play

Adiós a Melingo, el rockero eternamente cool que se animó a reinventar el tango

Melingo atravesaba una enfermedad respiratoria y estaba con cuidados paliativos en su domicilio.

De qué murió Daniel Melingo

Daniel Melingo fue hallado sin vida por su hijo. 

Murió Daniel Melingo, figura mítica del rock nacional y fundador de Los Twist

últimas noticias

El periodista deportivo Gonzalo Bonadeo.

La verdad por la que Gonzalo Bonadeo se separó después de 22 años de relación

Hace 9 minutos
La conductora criticó con dureza al joven famoso.

Laura Ubfal destrozó a Marcos Giles por sus gestos obscenos: "Machista asqueroso"

Hace 16 minutos
En la era de Javier Milei, cerraron 26.448 empresas, de las cuales el 98% son pymes.

La UIA alertó por la elevada presión fiscal que soportan las empresas

Hace 24 minutos
El reconocido actor presentó a su nueva pareja.

Un reconocido actor argentino presentó en público a su novia 25 años menor que él

Hace 29 minutos
El productor tendría infomación para ser utilizada en la causa de la muerte de la conductora.

Por qué Muscari puede ser determinante para la investigación sobre la muerte de Ernestina Pais

Hace 52 minutos