Tristeza y dolor en la música: murió un reconocido cantante e ícono del rock en español El artista falleció este miércoles a sus 58 años, según confirmó la banda en redes sociales. "Vuela alto, querido compañero; tu esencia seguirá latiendo con fuerza en cada rincón de nuestra historia", señalaron. Agregar C5N en









Loco Mía anunció que el exintegrante de la banda Manolo Arjona murió a los 58 años Redes sociales

Manolo Arjona, fundador de la histórica banda Locomía, falleció este miércoles a sus 58 años en Viladecans, Barcelona, según informó el conjunto musica en sus redes sociales. "Vuela alto, querido compañero; tu esencia seguirá latiendo con fuerza en cada rincón de nuestra historia", señalaron.

Fuentes cercanas aseguraron al diario El País, que la noticia sobre el deceso los tomó por sorpresa, ya que el artista había estado pintando durante la tarde, “luego se acostó y ya no se levantó“, comentaron.

Mediante una historia de Instagram, la banda realizó una dolorosa publicación confirmando la noticia y despidiendo al músico: “Hoy se ha apagado una parte de nuestro corazón, pero tu luz, Manolo, se eleva eterna hasta el cielo. Fuiste el alma, el movimiento y la lealtad incondicional de un sueño que empezó en Ibiza y que cambió nuestras vidas para siempre”.

Luego agregaron: “Nos quedamos con tu sonrisa, con tu pasión por el arte y con cada vuelo de esos abanicos que tú supiste hacer mágicos. Vuela alto, querido compañero; tu esencia seguirá latiendo con fuerza en cada rincón de nuestra historia. Siempre en nuestros corazones”.

Tras conocerse la noticia, la familia confirmó que los restos de Arjona serán velados en el tanatorio Àltima Viladecans, en la ciudad de Barcelona.