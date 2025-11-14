Escándalo en Bandana: advierte que corre peligro el regreso por una "fuerte interna" A poco del reencuentro entre Lourdes Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha, por los 25 años de la banda, una de las integrantes abandonó el grupo.







Las artistas volverán a encontrarse con su público en la fiesta TM+35. Redes sociales

A pocos días del regreso del grupo Bandana, el 23 de noviembre próximo, surgió un escándalo entre las integrantes por dinero y puso en dudas sobre el show.

La pelea entre Lourdes Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha, provocó que una de las cantantes se fuera enojada del grupo en donde organizan la fiesta por los 25 años.

La periodista Fernanda Iglesias reveló: "La interna es feroz. Faltando sólo 10 días para la gran vuelta a los escenarios de Bandana para celebrar los 25 años de la banda, se filtró la feroz pelea de dos de ellas por cuestiones económicas".

La panelista de Tarde o Temprano, en El Trece, detalló que “Lowrdez Fernández y Lissa Vera tuvieron una pelea muy fuerte ayer”, subrayó.

Iglesias dijo en el programa de María Belén Ludueña que "hubo malas palabras, hubo una pelea fuerte", "Lowrdez se terminó yendo del grupo de WhatsApp de Bandana" y que "Lowrdes le recriminaba a Lissa que se cortaba sola con algunas cosas".