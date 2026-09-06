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Así es el look que combina boho chic y lujo con el que se lució la China Suárez

La actriz compartió nuevas imágenes en sus redes sociales que llamaron la atención por la combinación de diferentes estilos y la elección de sus accesorios.

Reviví este look que lució la China Suárez en los días previos a la primavera.

Reviví este look que lució la China Suárez en los días previos a la primavera.

@sangrejaponesa
  • La actriz mostró una propuesta ideal para los días previos a la primavera.
  • Su elección combinó una estética boho chic con detalles más urbanos.
  • Los accesorios tuvieron un papel clave para completar el conjunto.
  • El look reflejó su particular manera de mezclar tendencias.

La llegada de los días más cálidos también empieza a reflejarse en las elecciones de moda de la China Suárez. La actriz aprovechó una jornada soleada en Buenos Aires para mostrar un outfit que reúne distintas tendencias y, al mismo tiempo, mantiene su estilo personal. Con una propuesta relajada, sumó algunos detalles más llamativos que le dieron un toque sofisticado al conjunto.

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Así fue el look primaveral que lució la China Suárez.

Así fue el look primaveral que lució la China Suárez.

Para la ocasión, eligió un vestido corto de lino en tono verde oliva, una tonalidad que encaja con la estética natural característica del estilo boho chic. La prenda tenía mangas largas, volados alrededor del cuello y botones forrados con la misma tela. La falda corta completó una silueta fresca y descontracturada, ideal para una jornada de primavera.

Sin embargo, el vestido no fue el único protagonista de la elección. La China Suárez decidió contrastar la apariencia romántica de la prenda con unas botas negras de caña media y efecto arrugado. El calzado aportó una impronta más rockera al look y generó un equilibrio con la delicadeza del vestido.

Este es el look de la China Suárez que sorprendió a todos

Uno de los detalles que más se destacó fue el bolso que llevó como complemento. Se trató del modelo Paparazzo de Gucci, confeccionado en cuero negro y acompañado por herrajes metálicos dorados. El accesorio también incorporó la tradicional combinación de franjas verdes y rojas de la firma italiana y, según el sitio oficial de la marca, tiene un valor de 3650 dólares.

El look completo a detalle.

El look completo a detalle.

Para los accesorios, la actriz apostó por unos anteojos de sol negros y redondos, conocidos por su estilo similar al de los clásicos Lennon. Mantuvo el cabello suelto, con ondas naturales, y eligió un maquillaje discreto en tonos rosados. De esta manera, evitó sobrecargar una propuesta que ya tenía varios elementos distintivos.

El resultado fue una combinación que mezcló prendas de inspiración bohemia con accesorios de lujo y detalles de estética rockera. La elección de la China Suárez mostró cómo una misma propuesta puede jugar con estilos diferentes sin perder naturalidad, mientras anticipa una de las tendencias que suele aparecer con fuerza durante los días primaverales.

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