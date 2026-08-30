Se acerca la moda de la primavera: así fueron los looks de las famosas que pasaron del total black al rojo Las figuras que asistieron al evento sorprendieron con elecciones muy diferentes de cara a la nueva temporada. Agregar C5N en









Así fueron los looks que lucieron las actrices en la Buenos Aires Fashion Week. BAFWEEK

Las famosas anticiparon algunas de las tendencias que marcarán la próxima temporada.

El color tuvo un papel importante en las distintas propuestas.

Cada figura adaptó las tendencias a su propio estilo.

Los looks mostraron alternativas variadas para recibir la primavera. La nueva temporada empieza a marcar presencia en las calles y también en los principales eventos de moda. La Buenos Aires Fashion Week reunió a distintas figuras que aprovecharon la ocasión para mostrar propuestas muy diferentes entre sí. Entre colores intensos, estampados y tonos suaves, los outfits dejaron algunas pistas sobre lo que viene.

El evento se realizó en La Rural y tuvo a varias famosas como protagonistas de la jornada. Sofía Gala, Laurita Fernández, Anita Espasandín y Mica Riera fueron algunas de las celebridades que se hicieron presentes y eligieron estilismos pensados para anticipar las tendencias de primavera. Sus elecciones llamaron la atención por la variedad de prendas, colores y accesorios utilizados para completar cada propuesta.

El evento reunió a múltiples personalidades del mundo del espectáculo. BAFWEEK Aunque cada una mantuvo su propio estilo, hubo una presencia marcada de los colores. Desde el clásico negro hasta distintas tonalidades de rosa, rojo, verde y nude, las propuestas mostraron que la próxima temporada tendrá opciones para todos los gustos y personalidades. Algunas apostaron por combinaciones más llamativas, mientras que otras prefirieron mantener una estética más tranquila y discreta, pero sin perder el toque de moda.

Como fueron los looks de Sofía Gala, Laurita Fernández y Mica Riera Sofía Gala se inclinó por una propuesta más sobria y apostó por el total black. El conjunto estuvo acompañado por algunos detalles en rojo que rompieron con la uniformidad del negro y le dieron mayor protagonismo al look. De esta manera, logró una combinación elegante y sencilla, pero con un toque de color. La cartera y el maquillaje en ese mismo tono funcionaron como los principales puntos de contraste dentro de una elección clásica.

Así fue el look total black con elementos en color rojo que lució Sofía Gala. BAFWEEK Laurita Fernández, en cambio, eligió una propuesta mucho más colorida, con una base en rosa pastel y distintos complementos que sumaron intensidad. Anita Espasandín también llevó una prenda similar, aunque decidió combinarla con otras piezas y accesorios rojos. Así, dos looks que compartían un elemento lograron resultados completamente diferentes. La elección de cada una demostró cómo una misma prenda puede adaptarse a estilos personales y generar propuestas muy distintas.