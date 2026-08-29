El conjunto elegido por la modelo reúne varias de las claves de la moda de la temporada veraniega: prendas livianas, estampados llamativos, siluetas cómodas y conjuntos coordinados.

Este es el look de dos piezas que lució Pampita y se posiciona como la tendencia para el verano --la conductora y modelo mostró el estilo de dos piezas que es tendencia y sorprendió en Saint-Tropez

La it girl compartió imágenes de sus vacaciones en la Costa Azul junto a Martín Pepa y volvió a marcar tendencia con un conjunto estampado de inspiración mediterránea.

Pampita volvió a llamar la atención en redes sociales con uno de los looks que eligió durante su viaje por el destino francés, uno de los destinos más exclusivos de la Costa Azul europea. La it girlo argentina compartió distintas postales de su estadía junto a su pareja, Martín Pepa, y sorprendió con un conjunto de dos partes que se posiciona como una de las tendencias de la temporada estival.

La elección de la modelo combina comodidad, frescura y un estilo sofisticado, tres características que suelen definir el estilismo de esta época del año.

El look elegido por Pampita está formado por un crop top de tirantes finos y pequeños volados, combinado con una falda larga de caída fluida. Ambas prendas comparten la misma tela y estampado, una elección que genera un efecto visual uniforme. La propuesta responde al denominado estilo matchy matchy , una tendencia que consiste en combinar piezas superiores e inferiores que comparten color, estampado, textura o diseño.

Este tipo de conjuntos se convirtió en una de las opciones más buscadas para el verano porque permite conseguir un perfil armado sin necesidad de mezclar diferentes atuendos. Uno de los grandes protagonistas del outfit fue el estampado. El diseño está inspirado en la estética de la mayólica, con dibujos florales y geométricos en tonos azules sobre un fondo blanco.

La combinación remite directamente a la cerámica mediterránea y aporta una estética fresca, ideal para los días de verano y los destinos de playa. Los tonos azul y blanco también acompañaron a la perfección el escenario elegido por Pampita para sus vacaciones: Saint-Tropez, reconocido por su paisaje costero y su particular estilo asociado a los meses de calor europeo.

Para acompañar el conjunto de dos piezas, la figura argentina eligió accesorios que mantuvieron el protagonismo en el grafismo. Sumó anteojos de sol y un sombrero de ala ancha, dos complementos clásicos para un look de vacaciones. La modelo llevó además el cabello suelto y optó por una joyería discreta, logrando un resultado sofisticado sin sobrecargar el vestuario.