Se vio de más: el vergonzoso percance que vivió un participante de Gran Hermano en la pileta

En medio de juegos con otra de las integrantes del reality show, un inesperado momento causó la risa y confusión de quienes estaban alrededor de la piscina. Los usuarios de redes no perdonaron.

A Cola se le vio el peluquín y no se la dejaron pasar en redes.

A pesar de que todavía no llegó la primavera a la Ciudad, los participantes de Gran Hermano ya aprovechan la pileta. Allí, Luana y Cola vivieron una situación muy particular: en medio de juegos de manos, a Cola se le vio el peluquín.

Un exGran Hermano sufrió un grave accidente e hizo un descargo furioso en redes: "Casi nos mata"

En concreto, lo que ocurrió fue lo siguiente: según lo que se pudo apreciar en los cortes que se hicieron viral en redes sociales, estaban jugando abrazados y en un momento, él agachó la cabeza y al levantarse, s e le vio cómo el aplique de cabello se deslizó en exceso hacia atrás . Dejó entrever, de esa manera, las entradas del participante.

Cola se reincorporó rápidamente e intentó dejar la cabeza gacha hasta asegurarse de tener todo en su lugar. Igualmente, en las redes sociales no dejaron lugar a dudas ni tampoco perdonaron.

A pocos días de la gran final de Gran Hermano, Yanina Zilli y Martín protagonizaron un inesperado acercamiento después de atravesar una semana cargada de discusiones y tensión.

El vínculo entre ambos había quedado seriamente afectado por los conflictos dentro de la casa. La situación escaló a tal punto que el Big decidió intervenir y le preguntó directamente a Yanina si quería que Martín continuara en el reality con ella.

Redes sociales

En medio de la crisis también apareció Sol. Un acercamiento de Martín hacia la participante despertó los celos de Yanina y terminó marcando aún más las diferencias entre ellos.

Pero el escenario cambió en las últimas horas. Mientras Yanina y Martín volvían a mostrarse cerca, el Big tuvo que intervenir con una particular advertencia: "Yanina y Martín, recuerden dar el consentimiento".

Ambos levantaron el pulgar para dar paso a una noche de caricias y besos. Todo parecía indicar que finalmente habían dejado atrás el conflicto. Sin embargo, segundos después ocurrió algo que nadie esperaba.

Embed - Zilli dio el consentimiento con Martín pero su noche terminó de la peor manera - Gran Hermano 2026

Cómo terminó la noche de Martín y Yanina Zilli

Todo indicaba que Zilli y Martín finalmente iban a dejar atrás las diferencias con una noche de pasión. Sin embargo, cuando el acercamiento empezaba a subir de tono, un inesperado episodio terminó cortando el clima por completo.

En medio de la situación, Yanina sufrió un fuerte calambre que, según contó, fue provocado por los nervios. "Se me acalambró la pierna de los nervios que me agarraron", lanzó entre risas.

Yanina Zilli Redes sociales

Ante lo ocurrido, Martín rápidamente intentó asistirla: "Pará, que te ayudo". Mientras Zilli trataba de recuperarse y explicaba lo que le había pasado, Rodríguez buscó la manera de auxiliarla.

La escena no pasó inadvertida para Luana, que se encontraba del otro lado de la cama y presenció todo en primera fila. Sin poder mantenerse al margen, decidió darle indicaciones a Martín: "Estirala, Martín, estirala".

Así, lo que prometía convertirse en uno de los momentos más íntimos entre ambos terminó transformándose en una inusual situación dentro de la casa.