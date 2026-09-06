Inflación de agosto: las consultoras anticipan que estará por debajo del 2% Las mediciones privadas estimaron aumentos de entre 1,4% y 1,9% para el mes. Alimentos habría mostrado una menor presión y también se moderaron los precios estacionales. El INDEC difundirá el dato oficial esta semana. Por Agregar C5N en









Las mediciones privadas estimaron aumentos de entre 1,4% y 1,9% para el mes. Camila Alonso

La inflación de agosto habría registrado una marcada desaceleración frente al 2,1% de julio. Las principales consultoras privadas ubicaron el aumento de precios del mes entre 1,4% y 1,9%, con una estimación promedio cercana al 1,7%. El dato oficial será informado por el INDEC el próximo jueves y permitirá confirmar si la inflación retomó la tendencia descendente que había quedado interrumpida en julio.

Entre las mediciones difundidas hasta el momento, Fundación Libertad y Progreso calculó una suba del 1,4%, mientras que EcoGo proyectó 1,5%. C&T Asesores Económicos estimó 1,6%, Analytica ubicó el incremento en 1,7% y Equilibra lo llevó al 1,9%.

Uno de los elementos que habría contribuido a la menor inflación fue la evolución de los alimentos y las bebidas, uno de los segmentos con mayor peso dentro del índice de precios. Fundación Libertad y Progreso estimó para esa categoría un incremento del 1,1%.

También habría incidido la menor presión de los precios estacionales. Después del impacto registrado durante las vacaciones de invierno, principalmente en turismo, hoteles y pasajes aéreos, esos componentes tuvieron un comportamiento más moderado durante agosto.

Qué proyectó el REM para la inflación de agosto El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central también apuntó a una inflación del 1,7% para agosto, en línea con varias de las mediciones privadas conocidas durante los últimos días.

La estimación del REM refuerza la expectativa de que el Índice de Precios al Consumidor haya registrado una desaceleración respecto de julio. De todos modos, la cifra definitiva dependerá del informe que publique el INDEC esta semana.