6 de septiembre de 2026 Inicio
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Cuál es el cambio para la homologación de autos estadounidenses que beneficia a Tesla

La nueva normativa modifica parte de los requisitos para los vehículos importados y podría favorecer el desembarco de los vehículos de la empresa de Elon Musk en el país.

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Una medida que acerca cada vez mas la llegada de los vehículos de Tesla al país.

Una medida que acerca cada vez mas la llegada de los vehículos de Tesla al país.

Nov Tech
  • El Gobierno modificó el proceso de homologación de autos fabricados bajo normas de seguridad estadounidenses.
  • La medida incorpora documentación de Estados Unidos para agilizar la certificación de los vehículos.
  • Tesla podría beneficiarse del cambio para avanzar con la llegada de sus modelos al país.
  • El alcance de la medida dependerá del origen de fabricación y del cupo de importación.

El mercado automotor argentino atraviesa cambios que pueden facilitar el ingreso de nuevos modelos importados. En ese contexto, el Gobierno avanzó con una modificación que simplifica parte de los trámites necesarios para homologar vehículos fabricados bajo las normas de seguridad de Estados Unidos, en un escenario que también contempla la posibilidad de importar hasta 10.000 autos por año sin pagar el arancel extrazona del 35%.

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Se trata del decreto 796/2026, publicado en el Boletín Oficial, que modifica el procedimiento de homologación de determinados vehículos provenientes de Estados Unidos. La norma no elimina las certificaciones obligatorias, pero incorpora mecanismos que permiten agilizar el proceso y reconocer documentación emitida por organismos estadounidenses. El cambio podría reducir tiempos y costos para las empresas interesadas en vender sus vehículos en Argentina.

Este cambio beneficia de gran manera a Tesla, cuyas fábricas principales se encuentran en EEUU.

Este cambio beneficia de gran manera a Tesla, cuyas fábricas principales se encuentran en EEUU.

Entre las marcas que podrían sacar mayor provecho de esta modificación aparece Tesla, que ya cuenta con una estructura local pero todavía no comercializa sus autos oficialmente en el mercado argentino. La empresa debería homologar modelos como el Tesla Model 3, el Model Y y la Cybertruck para comenzar sus operaciones. El nuevo escenario representa un paso importante, aunque todavía quedan cuestiones vinculadas al acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos.

Qué cambio clave tiene Argentina que beneficia a Tesla

Hasta ahora, para homologar un vehículo nuevo en Argentina era necesario obtener una Licencia de Configuración de Modelo (LCM) y una Licencia de Configuración Ambiental (LCA). Ambas continúan siendo obligatorias, pero el procedimiento para conseguir la primera puede apoyarse en certificaciones internacionales. A esto se suma ahora el reconocimiento de un documento estadounidense que puede simplificar la comprobación de los requisitos de seguridad.

La nueva disposición contempla la denominada “Blue Ribbon Letter”, emitida por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA). Ese documento permite acreditar que determinados vehículos cumplen con las normas federales de seguridad estadounidenses, conocidas como FMVSS. Además, la reglamentación establece que los vehículos que cuenten con esta certificación no podrán ser sometidos en Argentina a exigencias de seguridad adicionales a las establecidas por la autoridad norteamericana.

El cambio significa un gran paso hacia el desembarco de los vehículos de la marca en el país.

El cambio significa un gran paso hacia el desembarco de los vehículos de la marca en el país.

El cambio resulta especialmente relevante para Tesla, aunque existen algunas limitaciones relacionadas con el origen de sus vehículos. La marca fabrica sus modelos en plantas ubicadas en Estados Unidos, Alemania y China, y los números VIN varían según el lugar de producción. Por el momento, los registros contemplados por la NHTSA corresponden a determinadas unidades fabricadas en Estados Unidos, por lo que los vehículos producidos en China o Alemania no tendrían automáticamente el mismo beneficio.

A partir de este cambio, Tesla podría encontrar un escenario más favorable para avanzar con la llegada de sus vehículos al mercado argentino. La posibilidad de homologar unidades bajo las normas estadounidenses simplifica parte del proceso, aunque el alcance del beneficio dependerá también del origen de fabricación de cada modelo y de las condiciones del cupo de importación. De esta manera, la medida abre una nueva posibilidad para la marca, que todavía no comercializa oficialmente sus vehículos en el país.

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