Cuánto cuesta el bolso Dior que Anne Hathaway y Rosalía pusieron de moda en Europa El bolso Dior Cigale no solo recupera parte del archivo de la maison francesa, sino que se instala como uno de los accesorios que comienzan a definir la nueva temporada. Agregar C5N en









El Dior Cigale se convirtió en uno de los accesorios más buscados de la temporada y ya fue elegido por varias celebridades internacionales.

Una creación que recupera uno de los diseños históricos de la reconocida maison francesa.

El modelo comenzó a ganar protagonismo entre las celebridades internacionales.

Una pieza de lujo que combina referencias de la alta costura con una estética contemporánea.

El accesorio se presenta en distintas versiones y tamaños. El nuevo bolso de la casa francesa se convirtió en uno de los accesorios más buscados de la temporada y ya conquistó a varias celebridades internacionales. Cuánto cuesta la pieza Dior que Anne Hathaway y Rosalía pusieron de moda en Europa.

La moda vuelve a mirar hacia los grandes clásicos y la casa de alta costura encontró en uno de sus diseños históricos la inspiración para crear uno de los bolsos que promete convertirse en protagonista de la temporada.

Bajo la dirección creativa de Jonathan Anderson, el gigante francés del lujo vuelve a mirar hacia su propio archivo para reinterpretar algunas de sus creaciones más emblemáticas desde una perspectiva contemporánea. Así nació Dior Cigale, un complemento que recupera la esencia de La Cigale, el histórico vestido que Christian Dior creó en 1952, y lo transforma en un accesorio actual que combina el legado de la alta costura con las tendencias de la moda contemporánea.

Qué costo alcanza el bolso furor de Dior que usan todas las famosas El Dior Cigale está inspirado en un histórico diseño de la maison francesa y ya conquistó a figuras como Anne Hathaway, Rosalía y Ariana Grande. El modelo tiene un precio de alrededor de US$4.900.

El diseño toma elementos de aquella creación de alta costura y los lleva a un formato completamente diferente. El resultado es un bolso de líneas elegantes que mantiene la identidad de la histórica casa europea, pero incorpora una estética pensada para el guardarropa actual.