Pity Álvarez anunció su regreso a los escenarios: cuándo y dónde será el recital La noticia fue confirmada por el propio artista con un video en sus redes sociales, donde reveló que presentará un nuevo disco en un mítico estadio porteño.







El nuevo disco del Pity se llamará “Basado en hechos reales” y saldrá este año.

El exlíder de Viejas Locas, Cristian "Pity" Álvarez, sorprendió este viernes a sus fans con una noticia que sacude el mundo del rock nacional: anunció la vuelta a los escenarios con un show que dará el 5 de diciembre en el Estadio de Vélez Sarsfield.

La noticia fue confirmada por el propio artista en sus redes oficiales donde además confirmó que trabaja en nuevo disco, titulado "Basado en hechos reales" y está previsto que salga antes de fin de año y sea presentado en el emblemático recinto porteño.

"Voy a decirles oficialmente que vamos a estar el 5 de diciembre en Vélez. Antes de eso vamos a presentar un tema muy lindo que grabamos y espero que lo disfruten. Muchas gracias", fueron las escuetas pero contundentes palabras que pronunció el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados en un video publicado en su perfil de Instagram.

Así se gestó la vuelta de Pity Álvarez En mayo de este año, el Pity Álvarez tuvo una aparición virtual durante el festival del Quilmes Rock. En un video proyectado, el artista interpretó un fragmento de "El Rey" y dejó un mensaje conmovedor para su público:

“Me muero por estar ahí y también por estar en el público escuchando las bandas. [...] Van a tener que esperar un ratito más, un poquito más”, afirmó.

Sus palabras sorprendieron a los presentes, quienes habían pusieron en marcha un sin fin de especulaciones sobre su posible regreso a los escenarios, que este sábado se concretó de manera formal.

