Argenzuela ganó el Martin Fierro de Cable a mejor programa periodístico El programa conducido por Jorge Rial en la pantalla de C5N obtuvo su estatuilla por ser el mejor programa periodístico de cable durante el año 2024.







"Jorge Rial es el mejor conductor de la televisión argentina", dijo Diego Brancatelli, al recibir la estatuilla.

Argenzuela, el programa conducido por Jorge Rial por la pantalla de C5N, ganó el Premio Martín Fierro 2025 al mejor programa periodístico. “Gracias a este gobierno, porque nos da material y nos hace más fácil el laburo”, dijo Diego Brancatelli al recibir la estatuilla.

Como el conductor de Argenzuela tiene una histórica pelea con Luis Ventura, presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) y organizadores de la entrega de Premios Martín Fierro, el encargado de recibir el galardón fue Brancatelli. "Primero el saludo de y para Jorge Rial que por decisión personal y coherencia decidió no estar esta noche acá con nosotros en esta fiesta, pero sí está en nuestro corazón. Para mí, sin lugar a dudas, el mejor conductor de la televisión argentina, el mejor compañero de trabajo, realmente un fenómeno que nos dio gusto conocer por su generosidad y por permitirnos a todos ser libres, como nos permite el canal", aseguró el columnista político del programa galardonado.

"Somos el programa con las mejores fuentes del periodismo y que incomoda al poder. A este poder que si bien hay muchos periodistas que defienden la libertad de expresión, se olvidaron de investigar y denunciar como lo hacían con los gobiernos anteriores. Ahora callan y hay temas que no hacen tapa y deciden tapar. Nosotros destapamos todo y vamos a seguir molestando", aseguró Brancatelli. "Gracias a este gobierno que nos hace fácil todas las tardes porque nos da material todos los días", agregó.

Brancatelli también le dedicó el premio a Pablo Grillo, el fotoperiodista gravemente herido por la represión policial durante una de las semanales manifestaciones de los jubilados en las inmediaciones del Congreso. “Hay un montón de gente que la está pasando muy mal. Este programa fue el que destapó el choreo en área de discapacidad. Este programa sirve para eso”, cerró la periodista Sofía Caram