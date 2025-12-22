IR A
Apareció en una nueva producción de Marvel y un emoji desató todo tipo de rumores: quién era y qué dijeron las redes

Un simple emoji de Mike Colter ha bastado para que Internet vuelva a soñar con Luke Cage. Y Marvel, mientras tanto, silbando mirando al techo.

  • Marvel lleva años jugando al sí, pero no con los Defensores. Poco a poco, con paciencia y algo de disimulo, el universo Netflix se ha ido colando en el canon del MCU.
  • Después llegó Daredevil: Born Again, que ya no se anda con rodeos y confirma que todo aquello sí pasó. Y ahora, cuando parecía que el puzzle estaba casi completo, Luke Cage vuelve a llamar a la puerta.
  • Todo empezó con una imagen aparentemente inocente. Krysten Ritter compartió una foto desde el rodaje de la segunda temporada de Daredevil: Born Again, donde aparece junto a Charlie Cox.
En marzo, Daredevil: Born Again Temporada 2 traerá de regreso a Matt Murdock en un papel tan contundente como en su primera aparición televisiva. Marvel ha confirmado que la serie no solo reavivará viejas rivalidades con Wilson Fisk, sino que también establecerá vínculos directos con la esperada película Spider-Man: Brand New Day de 2026.
¿Las tenés todas? Estas son las cinco series con las que Marvel quiere relanzar su universo

Todo empezó con una imagen aparentemente inocente. Krysten Ritter compartió una foto desde el rodaje de la segunda temporada de Daredevil: Born Again, donde aparece junto a Charlie Cox. Dos viejos conocidos. Dos regresos oficiales. Y entonces, entre los comentarios, aparece Colter dejando solo... un emoji de ojos. Esto generó locura entre los fanáticos de Marvel, el detalle del actor ilusiona a la audiencia. A continuación te contamos más detalles para saber de qué se trata.

Punisher Daredevil Born Again

Cuál fue el detalle del actor que ilusiona a los fans de Marvel con la aparición de un personaje

Los fans no tardaron ni medio segundo en hacer cuentas. Luke Cage es uno de los grandes ausentes del nuevo statu quo del MCU, junto a Iron Fist. Pero, casualidades de la vida, Born Again ya se permitió referenciar Harlem’s Paradise, el mítico club de Cage, con un anuncio visible en pantalla. Nada es casual en Marvel, aunque a veces lo parezca.

En Reddit, en X y en cualquier rincón con conexión a Internet, la ilusión se disparó. Ver de nuevo a Cage con su camiseta amarilla y su actitud impenetrable no parece ya una fantasía tan lejana. Y no ayuda precisamente que varios insiders hayan echado gasolina al fuego.

En agosto de 2025, nombres habituales del salseo marvelita como Daniel Richtman y MyTimeToShineHello aseguraron que Mike Colter seguirá siendo el Luke Cage del MCU. Ojo, rumores, sí. Pero rumores bastante bien alineados con lo que Marvel lleva haciendo desde hace dos años.

Y Colter, lejos de apagar el fuego, lleva tiempo dejando la puerta abierta. En una entrevista de 2024 ya reconocía que le encantaría volver si encontraban una historia adecuada. En la Indiana Comic Con de 2025 fue todavía más claro: no lo piensa constantemente, pero las ganas siguen ahí. Y en la Edmonton Expo de septiembre soltó la frase que muchos interpretan ya como ironía pura: “No sé por qué la gente sigue preguntando… no es como si Marvel hubiera revivido recientemente una serie de Netflix”. Claro que no, Mike. Claro que no.

Con Jessica Jones confirmada para la temporada 2, Jon Bernthal ya de vuelta como Punisher y Daredevil liderando esta nueva etapa urbana del MCU, la ausencia de Luke Cage empieza a chirriar. Demasiado músculo narrativo desaprovechado. Demasiado Harlem sin protector.

Marvel sabe que Power Man encaja como un guante en esta fase más callejera, más sucia y más humana. Y Colter nunca ha dejado de ser, para muchos fans, el Luke Cage definitivo.

De momento, solo hay una fecha clara: la segunda temporada de Daredevil: Born Again llegará a Disney+ el 4 de marzo de 2026. Y si hay un lugar lógico para que Cage reaparezca, es ahí. Un cameo, una escena, una puerta que se abre… Marvel es especialista en estas cosas.

Hasta entonces, un emoji ha sido suficiente para recordarnos que Luke Cage no está olvidado. Solo está esperando su momento. Y viendo cómo está jugando Marvel sus cartas últimamente, no sería raro que ese momento esté más cerca de lo que creen.

