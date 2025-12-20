La nueva serie de Marvel retomará lo sucedido en Iron Man 3: ¿cuál es la conexión?

Marvel no ha olvidado la película. Wonder Man recupera a Trevor Slattery y convierte el giro más polémico del UCM en una serie sobre Hollywood.

La serie utiliza el rodaje ficticio de una nueva película de Wonder Man para mostrar el lado más absurdo del negocio: las promociones, los junkets, la presión de las redes sociales y ese circo constante que rodea a los actores.

Más de una década después , aquella decisión tan polémica de Iron Man 3 sigue generando conversación… y ahora vuelve al centro del tablero Marvel de la forma más inesperada posible . Porque sí, una nueva serie del UCM recupera ese hilo y lo estira hasta límites que nadie veía venir.

Si pensabas que lo de Trevor Slattery (Ben Kingsley) había quedado como una anécdota extraña dentro del universo Marvel , ve poniéndote cómodo. Wonder Man no solo recuerda Iron Man 3, sino que la abraza, la reinterpreta y la convierte en algo mucho más grande de lo que parecía en su momento .

Cuando Iron Man 3 reveló que el temido Mandarín era en realidad Trevor Slattery , un actor británico algo pasado de vueltas , el golpe fue fuerte. No fue un simple cambio de villano , fue una broma a gran escala en mitad de una superproducción . Algunos lo celebraron, otros todavía no lo han perdonado.

El caso es que Marvel nunca se desentendió del todo de esa decisión. Años después, Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos puso las cosas en su sitio presentando al auténtico Mandarín, Wenwu, y dejando claro que Trevor no era más que una pieza dentro de un engaño mayor. Pero también le dio algo más importante: continuidad.

Ahora, Wonder Man recoge directamente ese legado de Iron Man 3 y decide mirar a Trevor Slattery a los ojos . Sin chistes fáciles. Sin usarlo solo como alivio cómico. Aquí hay intención de ir más allá y explorar quién es realmente este personaje cuando se apagan las cámaras y se acaba la broma.

Kingsley describe al personaje atrapado entre dos fuerzas opuestas: la ambición y las consecuencias. Tiene una oportunidad real de volver a brillar, pero el precio puede ser demasiado alto. Esa tensión constante es el motor emocional de la serie y conecta directamente con lo que Iron Man 3 sembró hace años sin que lo supiéramos.

Aquí viene lo realmente interesante. Wonder Man no se limita a mostrar al Trevor posterior a Iron Man 3. La serie explora su pasado, su presente y su caída, convirtiéndose casi en una biografía no autorizada del personaje. Vemos quién era antes de aceptar el papel del falso Mandarín y cómo ese error lo marcó para siempre.

Marvel se permite algo poco habitual: humanizar a uno de sus giros más controvertidos. Trevor deja de ser solo “el actor que arruinó al Mandarín” para convertirse en alguien reconocible, contradictorio y, por momentos, incómodamente real. No es solo comedia, hay bastante más debajo.

Esta decisión convierte a Iron Man 3 en una pieza clave dentro de Wonder Man. No como simple referencia nostálgica, sino como punto de origen de un arco narrativo que ahora, por fin, se desarrolla con calma y sin prisas.

El otro gran protagonista de la serie es Simon Williams, interpretado por Yahya Abdul-Mateen II. Un actor con talento que no termina de despegar y que se cruza con Trevor en el momento más extraño posible. Dos carreras opuestas, dos egos diferentes y un mismo objetivo: sobrevivir en una industria que devora expectativas.

Trevor ve en Simon a un amigo, un compañero… y también una herramienta. Esa dualidad es clave. Hay afinidad, pero también cálculo. Hay admiración y, al mismo tiempo, una voluntad clara de aprovecharse si es necesario. ¿No te suena de algo? Exacto, es puro Hollywood llevado al extremo Marvel.

