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Apareció un video de Luck Ra de fiesta en Ibiza a días de su separación de La Joaqui: "Con dos chicas"

A días de confirmar su separación de la cantante, en el ciclo que se emite por Canal Trece mostraron un video en el que se ve al cantante de fiesta en España.

Luck Ra de fiesta en Ibiza: aseguran que estuvo con dos mujeres.

Luck Ra de fiesta en Ibiza: aseguran que "estuvo con dos mujeres".

Luck Ra fue visto de fiesta en Ibiza y generó revuelo debido al poco tiempo que lleva separado de la cantante de RKT La Joaqui. "Está feliz", expresaron desde el programa Puro Show, donde mostraron las imágenes. Quien reveló el video del escándalo fue Pochi, que también aseguró que el cantante pasó la noche con dos mujeres durante un after organizado en la casa de un amigo.

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"Está a pleno en España. Este video es del 5 de julio y parece que en ese momento ya se había separado, aunque la noticia todavía no se había filtrado. Fue a un after después de la Bresh, en la casa de un amigo, que duró desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía", relató.

Según trascendió, desde su separación de La Joaqui, el cuartetero estaría disfrutando de una etapa de soltería y de una intensa vida nocturna. "Está feliz", agregó Pampito.

En ese sentido, Pochi amplió: "Esto parece ser un adelanto de la soltería. Lo que me cuentan, y lo voy a decir en potencial, es que él habría estado con dos chicas. Una se llama Noelia, el de la otra no lo sé. Esto fue en Ibiza hace algunas semanas", sentenció.

Captura de pantalla: redes sociales.

Captura de pantalla: redes sociales.

"Ya no te hago falta": La Joaqui presentó su nueva canción, ¿con un palito para Luck Ra?

La Joaqui presentó Te vi, su nueva colaboración junto a Callejero Fino, una cumbia que habla sobre el desamor y los desencuentros en una relación. El lanzamiento llegó apenas una semana después de que se confirmara su separación de Luck Ra y varios versos despertaron especulaciones entre sus seguidores.

Aunque la cantante no confirmó que el tema esté inspirado en el artista cordobés, la letra contiene frases que muchos relacionaron con el final de la relación. Una de las más comentadas dice: "Lindo, quedó claro que hablamos idiomas distintos. Me saqué el chaleco, pero ahora me blindo. Preferís la joda y yo prefería tus mimos".

El estribillo también profundiza en el desencanto de una historia de amor: "Hoy te vi y me di cuenta de que ya no te hago falta, me hacés sentir que soy yo quien está en falta". En las redes sociales, los usuarios no tardaron en vincular esos versos con la reciente ruptura de la pareja.

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