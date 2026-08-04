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L-Gante habló sobre el escándalo su ex Candela Arizaga con Facundo Moyano: "Es una chica sana"

Elian Valenzuela expresó su preocupación sobre el estado de su exnovia, con quien mantuvo una relación en 2024 que habría terminado en buenos términos.

L-Gante rompió el silencio y habló sobre el escándalo de la joven.

L-Gante rompió el silencio y habló sobre el escándalo de la joven.

Tras el escandaloso episodio en la vía pública que tuvo a Candela Arizaga corriendo semidesnuda por la avenida Libertador tras una fuerte discusión con su pareja Facundo Moyano, L-Gante rompió el silencio y reveló que está preocupado por la joven, con quien mantuvo una relación durante el año 2024.

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La información fue revelada en el programa Primicias Ya. "Me contacté con ella, todavía no me respondió, quiero saber si está bien", expresó el cantante. Consultado sobre la versión que indica que Elian le recomendó a la joven la defensa de Diego Storto, el abogado que la representa, aclaró: "No, para nada, no se lo recomendé. No fui yo. No quiero hablar mucho de la situación, con todo respeto, no me quiero meter".

Horas más tarde, el cantante siguió ampliando su testimonio. "No sé de qué sirve mi palabra, pero es una chica sana, que siempre iba al gimnasio", expresó en conversación con Majo Martino, panelista de SQP.

Candela Arizaga durante la relación que mantuvo con L-Gante en 2024.

Candela Arizaga durante la relación que mantuvo con L-Gante en 2024.

La relación entre Candela Arizaga y L-Gante fue un romance mediático que comenzó a principios de 2024 y duró pocos meses antes de su separación. El cantante presentó formalmente a la modelo e influencer en enero de ese año en televisión, pero el vínculo finalizó en medio de alta exposición y rumores.

Facundo Moyano permanece detenido por "lesiones leves en contexto de violencia de género agravadas por la privación de la libertad", según informó el periodista Leo García por la pantalla de C5N. En la declaración inicial que realizó Candela desde el Hospital Pirovano, aseguró que el exdiputado no le pegó y se negó a contar qué era lo que habían consumido momentos antes del episodio.

En esa línea, el periodista añadió que "Candela desde el hospital dice que esto es producto del consumo de estupefacientes", pero la joven se negó a dar más detalles sobre lo que consumieron. Ante esto, el fiscal Julián Pistone decidió allanar el domicilio de Avenida del Libertador al 5400.

En paralelo, Facundo Moyano se negó a realizar el análisis de sangre y orina, y por el momento permanece detenido en la Comisaría 13A de la Policía de la Ciudad. Desde el Hospital Pirovano, el cronista Rafael García Palavecino aseguró que Candela "está en condiciones, entendemos, de ser dada de alta, pero para que eso ocurra tienen que venir familiares que viajan desde Rosario".

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