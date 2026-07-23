La tajante opinión de Antonela Roccuzzo sobre los antiargentinos, en medio del escándalo: "Llega a venir uno..."

La empresaria defendió a la Selección argentina que comanda Lionel Messi y se metió en la polémica de los famosos que hablaron mal del país y los destruyó con una frase que posteó en su cuenta oficial de Instagram.

La empresaria Antonela Roccuzzo se metió de lleno en la polémica de los famosos que hablaron en contra de Argentina en las últimas horas, entre las que se encuentra Rosalía. Fiel a su estilo de no exponerse mucho, dejó en claro cuál era su postura frente a la situación con un simple posteo.

La contundente definición de Thiago Messi entre la Selección argentina y la de España

El mundo comenzó a ser un poco hostil respecto al país con muchos comentarios en contra de personas destacadas como Samuel Jackson, Niall Horan, Patt Smith, Pedro Pascal, Mia Khalifa, entre otros. Sea con reposteos, likes o comentarios, sus opiniones pesaron.

Por ese motivo, los de adentro comenzaron a responder. Uno de los hechos más marcos fue el de Rosalía, quien tiene conciertos programados en el país, pero muchos de esos fanáticos quieren vender sus entradas. La cancelación masiva a todos esos artistas, ya se volvió más tendencia.

Una de las famosas que opinó en contra es Antonela Roccuzo, quien no tiene un perfil auto ni se caracteriza por sus posturas firmes. Pero, así como es, se posicionó con un reposteo a una publicación de la periodista Connie Ansaldi.

“Argentina es como las familias: los de adentro nos puteamos, pero llega a venir uno de afuera a decir algo de nosotros y te comemos el hígado”, dice el posteo que ella decidió tener en su perfil. Firme.

La respuesta de Lali Espósito a los críticos de la Argentina tras el Mundial 2026

Lali Espósito, una de las reinas indiscutidas del pop y emblema absoluto de la cultura nacional, volvió a quedar en el centro de la escena. Esta vez cruzó sin filtro a los haters de Argentina tras la final del Mundial.

Si bien en esta oportunidad la encargada de entonar las estrofas del Himno Nacional en la previa fue María Becerra, la

Y es que, en medio de una lluvia de comentarios negativos, acusaciones infundadas y un "hate" desmedido hacia el país en redes sociales, la artista decidió responder con su estilo único: con pura ironía y barrio.

TE AMO LALI SII pic.twitter.com/M8v4tpog5v — MF (@MundoFamososOk) July 21, 2026

Lali sorprendió a sus millones de seguidores al publicar un video en su cuenta de TikTok con íconos referentes a la bandera argentina y con un audio de Moria Casán.

"Todos se la agarran conmigo. A mí me importa tres pitos quiénes sean, a mí me planteás batalla y yo te respondo. Aguantate. Seas un cuatro de copas, un as de bastos, un as de espadas, lo que sea", dispara la frase histórica de La One.