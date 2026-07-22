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Sergio Ramos publicó una foto tras el Mundial, imitó a Lionel Messi y los hinchas no lo tomaron bien

El exdefensor de España celebró el título mundial con una imagen que recordó una de las postales más emblemáticas del capitán de la Selección. La publicación generó miles de reacciones y muchos usuarios la interpretaron como una provocación.

Lionel Messi y Sergio Ramos

Lionel Messi y Sergio Ramos, ambos campeones del mundo con sus seleccionados. 

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Los festejos por el título de España en el Mundial 2026 añadieron un nuevo episodio fuera de la cancha. Sergio Ramos publicó una serie de imágenes para celebrar la conquista y una de ellas no pasó inadvertida entre los fanáticos argentinos, que automáticamente la compararon con una de las fotografías más recordadas de Lionel Messi.

Becerra dejó en claro que el amor por la Patria se lleva en la voz, en la piel y en el escenario.
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El exdefensor del Real Madrid apareció acostado junto a una réplica de la Copa del Mundo y recreó la icónica postal de Messi en la que aparece dormido en la cama, abrazado al trofeo que levantó en Catar 2022. La foto del español formó parte de una publicación con varias fotografías acompañadas por la frase: "De vuelta con las copitas".

Sergio Ramos con dos Copas del Mundo.

Sergio Ramos con dos Copas del Mundo.

Aunque gran parte de los comentarios fueron de apoyo por la consagración española, numerosos usuarios interpretaron el posteo como una burla hacia el capitán argentino. La comparación cobró aún más fuerza por la histórica rivalidad entre ambos futbolistas, marcada por los clásicos entre Barcelona y Real Madrid.

Las respuestas no tardaron en multiplicarse. Mientras algunos cuestionaron que Ramos posara con un título que no conquistó como jugador, otros ironizaron sobre el intento de replicar una imagen que quedó grabada en la historia del fútbol tras la obtención del Mundial por parte de la Selección argentina.

La emblemática foto de Lionel Messi con la Copa del Mundo obtenida en Catar 2022.

La emblemática foto de Lionel Messi con la Copa del Mundo obtenida en Catar 2022.

Lionel Messi fue elegido como el mejor jugador del Mundial por una prestigiosa entidad

Pese a la derrota frente a España en la final, Lionel Messi acumula reconocimientos por su rendimiento en el Mundial 2026. En las últimas horas, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) lo distinguió como el mejor futbolista del torneo, y marcó diferencias con el criterio adoptado por la FIFA.

La entidad especializada en estadísticas y rankings históricos sostuvo que el capitán argentino fue el jugador más determinante de toda la Copa del Mundo y calificó su elección como un "veredicto inequívoco". De esa manera, ubicó al rosarino por encima del mediocampista español Rodri, premiado oficialmente por la FIFA.

A los 39 años, Messi disputó los ocho partidos de la Selección argentina durante el certamen, convirtió ocho goles, entregó cuatro asistencias y registró una calificación promedio de 8,33. Sus números también lo colocaron por delante de figuras como Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Jude Bellingham y Erling Haaland.

La IFFHS reconoció a Lionel Messi como el mejor jugador del Mundial 2026.

La IFFHS reconoció a Lionel Messi como el mejor jugador del Mundial 2026.

Además del reconocimiento individual, la IFFHS incluyó al rosarino dentro del equipo ideal del Mundial junto a Mbappé y Lamine Yamal en el ataque. Aunque Argentina no pudo defender el título obtenido en Qatar 2022, el organismo consideró que el capitán fue el futbolista más sobresaliente del campeonato.

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