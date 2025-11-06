7 de noviembre de 2025 Inicio
Brad Pitt demandó a su ex esposa Angelina Jolie por U$S 35 millones

La que fue una de las parejas favoritas de Hollywood mantiene una batalla judicial hace años. Ahora, el nuevo capítulo se centra en el viñedo francés en el que se casaron y en donde pretendían fabricar vinos rosados juntos.

Angelina le pidió el divorcio a Brad el 19 de septiembre de 2016.

El actor de Hollywood Brad Pitt demandó a su ex esposa y también estrella del cine Angelina Jolie por U$S 35 millones ($50.7 mil millones) en concepto de daños y perjuicios por el viñedo Château Miraval, ubicado en la Provenza francesa, el lugar en el que se casaron en el año 2014 y en donde pensaban producir juntos vinos rosados de alta gama.

Jennifer Aniston presentó a su nuevo novio, Jim Curtis.
Jennifer Aniston vuelve a apostar al amor: quién es Jim Curtis, su nuevo novio

El Château Miraval supo ser un refugio para una de las parejas más famosas del cine. Pero a medida que el amor entre Pitt y Jolie fue desgastándose, el viñedo se convirtió en el epicentro de una batalla legal. Los actores lo compraron en 2008 por unos 25 millones de euros ($ 41.8 mil millones). Allí no solo que pasaron largas estadías de vacaciones y festejaron su matrimonio. Además, planearon un proyecto empresarial conjunto, ya que el lugar es reconocido mundialmente por su calidad de alta gama en los vinos rosados.

Durante años, la pareja trabajó en el viñedo, pero principalmente el protagonista de Érase una vez en Hollywood se implicó en la gestión del proyecto y la expansión de la marca. Sin embargo, a partir de la separación, el sueño del Château Miraval se volvió en una batalla judicial.

Château Miraval está ubicada en la Provenza francesa y es conocida por su calidad de alta gama en los vinos rosados.

En 2021, Jolie vendió su participación en la bodega al grupo Tenute del Mondo, vinculado al magnate ruso Yuri Shefler, propietario de la marca de vodka Stoli. Según Pitt, esta venta se realizó sin su consentimiento, violando un acuerdo verbal que les obligaba a consultarse mutuamente antes de cualquier transacción. La actriz, por su parte, niega que tal pacto existiera.

Como el actor sostiene que la venta perjudicó la imagen de la marca y le privó del control sobre una propiedad que considera parte esencial de su legado personal y profesional, decidió demandar por U$S 35 millones a su ex pareja.

Del lado de Jolie, sus abogados explicaron que la venta fue una forma de “cerrar un capítulo doloroso y traumático”de su vida. Asegura que su exmarido trató de impedir la operación con exigencias abusivas, entre ellas un acuerdo de confidencialidad de cuatro años que, según su defensa, pretendía silenciarla sobre episodios de“conducta indebida” del actor

