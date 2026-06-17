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17 de junio de 2026 Inicio

Filtraron una foto de Shakira con un famoso actor: ¿surgió el romance en el Mundial 2026?

Tras su participación en la apertura de la Copa del Mundo, la cantante fue captada saliendo acompañada de un hotel en Los Ángeles y empezaron la especulaciones. "No paraban de sonreír", aseguraron testigos.

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Shakira y García-Rulfo salieron del establecimiento vistiendo atuendos negros haciendo juego.

Shakira y García-Rulfo salieron del establecimiento vistiendo atuendos negros haciendo juego.

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Después de tener a su cargo la apertura oficial del Mundial 2026, Shakira fue vista junto al actor Manuel García-Rulfo en Estados Unidos, lo que dio a entender que estarían comenzando un romance.

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La cantante dejó atrás la separación escandalosa con Gerard Piqué, con quien estuvo 12 años y tuvo dos hijos, y estaría conociendo al actor mexicano: se los vio saliendo juntos del Hotel Sunset Tower de Los Ángeles.

A pesar de que la pareja trató de pasar desapercibida, tanto la intérprete de Dai Dai como el protagonista de El abogado del Lincoln y Jurassic World Rebirth llamaron la atención de los fanáticos.

Según publicó el sitio DeuxMoi, una famosa cuenta de Instagram y plataforma de chismes sobre celebridades, los famosos estaban muy alegres, distendidos y sin temor a ser descubiertos: "Estaban de muy buen humor, no paraban de sonreír y reírse entre ellos", revelaron fuentes presenciales a ese medio.

La productora y el modelo abandonaron el lugar en el mismo vehículo: él tomó el lugar del conductor y ella como acompañante, siempre sonriente y sin esconderse de los seguidores que la reconocieron.

¿Quién es Manuel García-Rulfo?

Manuel García-Rulfo nació en Guadalajara, en México, y creció en una familia dedicada a la ganadería. Es reconocido por interpretar al abogado Mickey Haller en la serie El abogado del Lincoln. El artista logró consolidarse tanto en la industria mexicana como en Hollywood. Entre sus trabajos más destacados figuran ficciones como Los siete magníficos, donde compartió pantalla con Denzel Washington y Chris Pratt; además de Cake: Una razón para vivir, protagonizada por Jennifer Aniston; Asesinato en el expreso de oriente y Escuadrón 6.

Shakira y su nueva vida en Miami

Shakira dejó atrás su etapa en Barcelona y se radicó en Miami Beach, Florida, junto a sus hijos Milan y Sasha, fruto de su relación con el exfutbolista Gerard Piqué. La canante está instalada en una exclusiva mansión en North Bay Road, y retomó el control de su carrera musical con giras mundiales y colaboraciones masivas tras su escandalosa separación. "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" es una frase del tema de Shakira y Bizarrap que funciona como mensaje de resiliencia, tras los desplantes amorosos que sufrió la colombiana.

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