Ángel de Brito, tajante tras los rumores sobre la salud de Jorge Messi: "Es una locura que se suban a cualquier fake news" El conductor de "Ángel responde" habló sobre la salud del padre de Lionel Messi y criticó el rol de los comunicadores. Agregar C5N en









El conductor llevó claridad sobre la salud de Jorge Messi.

Ángel de Brito, durante su programa en Bondi, llevó tranquilidad sobre el estado de salud de Jorge Messi y se refirió al difícil momento que atravesó Florencia Peña al aire luego de anunciar la muerte del padre de Lionel Messi, información que finalmente resultó ser falsa.

La noticia de la muerte de Jorge Messi comenzó a circular durante la mañana del jueves. Pese a que fue desmentida rápidamente por la prensa deportiva, Florencia Peña lo dijo al aire durante El Show del Verano, ciclo que conduce junto a Marley en LUZU. "Chicos, no quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi", lanzó con preocupación.

"Flor Peña":

Porque en #ElShowDelVerano aseguraron que Jorge Messi había fallecido y luego aclararon que la noticia no estaba confirmada pic.twitter.com/uIINQLsoyF — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 18, 2026 Inmediatamente, las imágenes del streaming se viralizaron en las redes sociales y los usuarios no la perdonaron. Fueron muchos los periodistas que cuestionaron duramente su rol al frente de un medio de comunicación y cómo pudo dar una información de semejante magnitud al aire sin haberla chequeado antes.

Qué dijo Ángel de Brito sobre el escándalo de Flor Peña Ángel de Brito fue uno de los periodistas que tomó la palabra y llevó claridad a la audiencia sobre la salud del padre de Lionel Messi.

"Solo lo voy a decir porque todos me lo están preguntando. No me parece bien ahondar en detalles de una persona que no está expuesta, hay muchos rumores que circulan todo el tiempo que no son ciertos. Sí es verdad que Jorge tiene una enfermedad y que lo están tratando en el Hospital Español de Rosario, pero nada más", declaró.