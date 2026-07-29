Chiche Gelblung fue dado de alta tras su internación de urgencia

Chiche Gelblung volvió a preocupar a sus seguidores tras una internación de urgencia en el Sanatorio Mater Dei. Sin embargo, el conductor se recupera y fue dado de alta este miércoles, según revelaron en redes sociales.
El conductor salió del sanatorio donde se recuperaba de una descompensación, según reveló Ángel de Brito.
Chiche Gelblung volvió a preocupar a sus seguidores tras una internación de urgencia en el Sanatorio Mater Dei. Sin embargo, el conductor se recupera y fue dado de alta este miércoles, según revelaron en redes sociales.
Pasadas las 17, Ángel de Brito contó en X que el estado de salud del mediático mejoró: "De alta Chiche", remarcó el conductor de LAM.
De Brito está en contacto con los allegados del presentador, y reveló que "Chiche fue internado en el Mater Dei y ahí lo estabilizaron". Con el correr de las horas se supo que la internación fue el domingo 26 de julio: "Ya está estable, está bien, tuvo un problema respiratorio".
El comunicador cumplió 82 años a prinicipios de 2026 y, a pesar de las complicaciones de salud recientes, sigue activo en su profesión y al frente de Chiche no perdona en Crónica TV. "Estoy mejor que nunca", aseguró hace un mes.
Chiche Gelblung sigue desarrollando su profesión a pesar de sus recurrentes internaciones. Aunque con la voz quebrada de emoción, sigue al frente de su ciclo de televisión donde aborda la actualidad. "Hace 10 años ya que estoy en Crónica", recordó. El conductor es uno de los referentes de la conducción de radio y TV. "Sigo con el programa en vivo que es la verdadera tele" y "me siento espléndido", reveló a sus compañeros de la señal de noticias.