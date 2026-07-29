Se postuló para conducir un programa de El Nueve y Ángel de Brito reveló que "no la quieren" Ante la ausencia de Edith Hermida en Bendita, el canal busca reemplazante temporal para poder presentarlo y una figura del canal quiere estar, pero no parece ser posible. Agregar C5N en









Bendita no quiere a Flor de la V. Redes sociales

Las vacaciones de Edith Hermida hicieron que Bendita TV tenga que improvisar un nuevo conductor y pasaron por varias opciones. Fabián Doman fue el último de ellos y logró un buen promedio de audiencia. Sin embargo, Ángel de Brito reveló el nombre de una conductora que quiere participar, pero desde el programa no la quieren.

Rocío Marengo estuvo el lunes en la conducción y midió 2,8 puntos de rating. El martes fue el turno de Doman y el miércoles le toca a Julián Weich. Para los siguientes programas, todavía no se sabe quién estará al frente. Ronnie Arias confirmó que graban el programa para evitar errores.

FLOR DE LA V CADA VEZ MÁS ODIADA EN CANAL 9



Sumate a #AngelResponde de lunes a viernes a las 12:00hs junto a@AngeldebritoOk @marianabrey @laromiscalora @labarbyok pic.twitter.com/FB1H9VySFU — Bondi (@bondi_liveok) July 28, 2026 Fue entonces que De Brito en Bondi Live reveló: “A Carmen no me la nombró Pilar (Smith, quien le pasó el dato), pero a la que no quieren es a Flor de la V. Ella quiere ir, pero ellos no la quieren”.

Además, esta fue una semana de malas noticias para Flor de la V porque El Nueve le sacó media hora al programa de Los profesionales de Siempre, el ciclo que conduce en ese canal y se excusaron con un “cambio de programación”.

Ángel de Brito confesó cómo está Messi en medio de las teorías por su arenga en la final Ángel de Brito se metió en la polémica que se desató en torno a la arenga que Lionel Messi les dio a sus compañeros antes de la final del Mundial 2026, partido que Argentina perdió 1-0 ante España. El conductor de LAM eligió intervenir con cautela y dejó en claro que no tiene intención de contactar al capitán en medio de este momento tan doloroso.

La presión de los mensajes de los seguidores para que le escribiera no lo hicieron cambiar de postura. "Hoy todo el mundo me dice: 'Escribile a Messi, preguntale…'. Mirá si le voy a escribir a Messi", contó de Brito al aire. Y cuando le insistieron apelando al vínculo cercano que mantiene con Celia, la madre del futbolista, fue igualmente terminante: "Mirá si me va a contestar. Está deprimidísimo, por el Mundial". Lo que sí hizo el conductor fue dejar abierta la puerta para que desde el entorno de Messi puedan acercarse si quieren dar algún tipo de aclaración. Le envió un mensaje a Celia, quien se sabe que sigue el programa, y le dejó claro el ofrecimiento: "No. Celia, escribime vos. No le voy a escribir para eso", sentenció, cerrando el tema sin profundizar más en la polémica.