Ángel De Brito expuso a Gimena Accardi: "Es alguien bien conocido y casado"

El conductor volvió a LAM y decidió meterse de lleno en el tema del momento, es decir la ruptura mediática de la actriz y Nico Vázquez.

Ángel De Brito sorprendió al exponer a Gimena Accardi.

Te puede interesar:

Durante su regreso a la conducción de LAM, De Brito fue consultado por la infidelidad de Accardi y reveló: "No fue con el del avión, ni con Agus Franzoni. Es alguien bien conocido. No es random. No es muy famoso. Mitad de tabla para abajo". Con estas palabras, dejó en claro que también se intentó ocultar lo que ocurrió realmente y esto le provocó nuevas críticas a la actriz.

Luego, mediante una especie de ping-pong, el conductor confesó: "Sí, comparte rubro (actuación). Yo ya conté que él era casado. Quiero dejar claro que el random nunca existió. Ah, ¿tenemos nota con Cande Vetrano? ¿Por qué lo vincularon con esto?". Si bien no dijo nada más, evidenció que sí hubo un amorío con el actor Andrés Gil.

Por el momento, tanto Gimena Accardi como Nico Vázquez se encuentran con un perfil extremadamente bajo en cuanto a lo que refiere a su separación. Ante este escenario, los principales informantes del mundo del chimento son quienes han decidido encargarse de ventilar qué ocurrió entre ellos y así es como se han conocido múltiples secretos sobre el escándalo.

Yanina Latorre explotó contra Gimena Accardi: "Si te haces la canchera, después no digas que no das notas"

La mediática Yanina Latorre explotó contra Gimena Accardi luego de sus recientes declaraciones y evidenció que lo sucedido con Nico Vázquez la hizo cambiar su punto de vista con respecto a la actriz, ya que fue muy dura contra la integrante del streaming Olga.

Yanina Latorre Gimena Accardi
Yanina Latorre sorprendió con sus palabras contra Gimena Accardi.

